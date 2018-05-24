調查：數位勞動力取代未來5年近5成工作流程

（中央社記者邱柏勝台北24日電）人工智慧與區塊鏈創新科技發展方興未艾，安侯建業（KPMG）估計，未來5年內，將有高達47%工作流程轉由數位勞動力負擔，同時降低企業50%至75%的成本，並提升工作效率與價值。



台灣玉山科技協會與安侯建業聯合會計師事務所今天共同主辦「2018玉山安侯科技論壇」，邀請產、學、法的專家共同召開，探討區塊鏈及數位人力的導入，使企業必須正視全新的管理議題，並且透過創新科技提升企業的競爭力。



安侯建業執行長林琬琬表示，根據KPMG調查指出，全球有34%的企業已著手計畫或投資包括機器人流程自動化在內的數位勞動力 （Digital Labor），同時也有27%的全球IT主管表示，數位勞動力在改善品質的成效十足。



此外，根據KPMG「2018全球CEO前瞻大調查」指出，有62%的CEO預期人工智慧及機器人流程自動化等新興科技將創造更多工作機會，顯示相關新興科技的前景樂觀。



KPMG台灣所金融行業顧問營運長李育英表示，在未來5年內，機器人化的數位勞動力將衝擊現有的業務流程與作業模式，預估有高達47%的工作流程，將轉變為自動且零失誤的無人作業流程。數位化勞動力所節省的成本，估計為實施自動化作業的3倍至10倍 ，同時能降低成本約50%至75%。



李育英說，透過數位勞動力的導入，能夠達成業務流程標準化，進而消除人為錯誤，提高品質及準確性。同時，在產業日趨龐大的業務擴展速度下，機器人能依據波動的工作負載，快速的調節處理容量，且機器人的工作速度約為人工作業的150倍至200倍，不僅提高工作效率並能增加價值。（編輯：林沂鋒）1070524