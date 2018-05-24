新台幣轉貶 壽險業匯損壓力降溫

（中央社記者蔡怡杼台北24日電）金融監督管理委員會最新公布保險業匯損及獲利狀況，受惠新台幣回貶，壽險業4月淨匯損金額降至新台幣95億元，配合業者積極實現股債利益下，推升壽險業前4月獲利高達520億元。



保險局副局長蔡麗玲指出，保險業今年前4月稅前盈餘580億元，較去年同期增加575億元，尤其，壽險業今年前4月稅前獲利520億元，較去年同期的虧損43億元增加563億元之多；同時，截至今年4月底，保險業淨值為1兆4465億元，較去年同期增加1931億元，其中，壽險業來到1兆3276億元，增加1852億元。



另外，保險業前4月匯兌損失543億元，其中，壽險業匯兌損失544億元，產險業匯兌收益1億元；壽險業前4月避險損失為81億元、產險業前4月避險利益為1億元；4月外匯準備金動用62億元；即壽險業前4月淨匯損687億元、產險業前4月淨匯兌利益為2億元。



受到新台幣強升影響，壽險業今年來月月承受淨匯損，所幸新台幣4月回貶1.67%，使得壽險業淨匯損金額從3月的187億元，4月降至95億元，同時，壽險業者今年來積極在股、債市實現利益，推升壽險業今年前4月獲利衝上520億元，淨值升至1.4兆元。（編輯：李信寬）1070524