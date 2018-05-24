/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索斷交統測大創

川普致金正恩公開信 宣布取消川金會

>rss

台布斷交 經濟部：投資廠商權益仍受保障

發稿時間：2018/05/24 21:15

最新更新：2018/05/24 21:15

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北24日電）布吉納法索與台灣斷交，經濟部評估布吉納法索與台斷交的衝擊，認為對台灣出口無太大影響，而雙邊投資的廠商數量並不多，既有權益仍受保障。

經濟部彙整台灣與布國的經貿關係，指出2017年台布雙邊貿易總額892.7萬美元，較2016年成長18.6%；台灣自布國進口70.5萬美元，主要進口芝麻、棉花等，出口822.1萬美元，主要出口項目為氰化鈉、燈具、人工腎裝置、智慧卡、其他靜電式變流器等。

經濟部認為，2017年台灣對布國出口822.1萬美元，而且台灣與布國並沒有簽署自由貿易協定，因此台布斷交對出口應無太大影響。

投資方面，投審會資料顯示，截至2017年，台灣對布國投資4件，分別是宣德能源、富味鄉食品、Lucky Night、締勝；布國對台灣投資件數也是4件，投資金額為191.6萬美元。

經濟部指出，台布雙方在1998年簽訂的投保協定，目前並沒有收到布國通知終止，仍具效力，雙邊投資的廠商也不多，既有權益受到保障。

台布雙方簽訂的投保協定第12條規定，本協定效期為10年，除非一方通知終止，否則效期每次自動延長；一方書面通知終止本協定日期起，屆滿1年後失效，且在效期屆滿前設立的投資仍可繼續享有本協定的保障10年。（編輯：林沂鋒）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP