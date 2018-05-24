台布斷交 經濟部：投資廠商權益仍受保障

（中央社記者潘姿羽台北24日電）布吉納法索與台灣斷交，經濟部評估布吉納法索與台斷交的衝擊，認為對台灣出口無太大影響，而雙邊投資的廠商數量並不多，既有權益仍受保障。



經濟部彙整台灣與布國的經貿關係，指出2017年台布雙邊貿易總額892.7萬美元，較2016年成長18.6%；台灣自布國進口70.5萬美元，主要進口芝麻、棉花等，出口822.1萬美元，主要出口項目為氰化鈉、燈具、人工腎裝置、智慧卡、其他靜電式變流器等。



經濟部認為，2017年台灣對布國出口822.1萬美元，而且台灣與布國並沒有簽署自由貿易協定，因此台布斷交對出口應無太大影響。



投資方面，投審會資料顯示，截至2017年，台灣對布國投資4件，分別是宣德能源、富味鄉食品、Lucky Night、締勝；布國對台灣投資件數也是4件，投資金額為191.6萬美元。



經濟部指出，台布雙方在1998年簽訂的投保協定，目前並沒有收到布國通知終止，仍具效力，雙邊投資的廠商也不多，既有權益受到保障。



台布雙方簽訂的投保協定第12條規定，本協定效期為10年，除非一方通知終止，否則效期每次自動延長；一方書面通知終止本協定日期起，屆滿1年後失效，且在效期屆滿前設立的投資仍可繼續享有本協定的保障10年。（編輯：林沂鋒）1070524