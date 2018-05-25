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台灣智慧機4月銷量急凍 中低階機來搶鏡

發稿時間：2018/05/25 08:25

最新更新：2018/05/25 08:25

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（中央社記者江明晏台北25日電）4月台灣智慧機量能急凍，5月499單門號申辦熱潮引爆，電信購機需求料轉至中低階空機市場，三星、華為、宏達電近期分頭推出中低階手機搶市，盼刺激量能回溫。

市場調查指出，2018年4月台灣智慧機銷售量僅49萬支，年減8.5%，創近4年新低，不僅跌破50萬大關，更寫下連4個月衰退的紀錄。手機產業高層私底下說，「真的是夭壽低」。

市場推估，4月雖然有非蘋旗艦機加持，但今年銷售量持續受到市場飽和、消費者換機週期拉長等因素影響，5月有轟動全台的499吃到飽申辦熱潮，因499是單門號方案，又是30個月長約，業界擔憂電信通路手機銷售量恐進一步下滑。

但也有業者看好，空機市場將產生499申辦潮約200萬用戶的購機需求，尤以中低階手機為主要銷售動能。

三星、宏達電、華為近期分頭推出中低階價格帶的手機搶市，也期盼推升整體手機量能回溫。

三星推出J系列與A系列新機，Galaxy A6+主打F1.7大光圈、後置雙鏡頭、前置的可調式三段鎂光燈，搭載6吋全螢幕，輔以杜比環繞音效等特色，單機建議售價新台幣1萬1990元；Galaxy J4和Galaxy J6同樣具備可調式三段鎂光燈，Galaxy J4單機建議售價4990元，Galaxy J6售價7990元，皆預計於6月初起在全台各大通路上市。

華為則推出HUAWEI nova 3e及HUAWEI Y7 Prime 2018，其中，HUAWEI nova 3e前後鏡頭皆達1600萬畫素，建議售價9900元；HUAWEI Y7 Prime 2018建議售價5990元、HUAWEI Y6 2018售價4990元，均在6月1日起上市。

宏達電日前推出旗艦機U12+，主打4鏡頭與升級拍攝、錄影體驗，而在旗艦機亮相前，沉寂多時的Desire系列重出江湖，宏達電以2款全螢幕手機HTC Desire 12與 HTC Desire12+布建中低階產品價格帶，其中Desire12+建議售價為7490元，6月1日起開賣。HTC Desire 12售價5990元，已於5月1日起開賣。

業者認為，市場趨勢使得許多過去在旗艦機上才有的規格，下放至中高階市場，促進中高價格帶銷量成長，占最大宗的主力銷售價格帶是新台幣1萬元到1萬5000元，甚至是萬元以下。

今年台灣手機市場能否回溫，仍是未知數，但可以確定的是，目前各大手機品牌已在中階機規格上相互較勁。（編輯：黃國倫）1070525

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