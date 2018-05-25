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核二28日再審 台電改善是否到位是關鍵

發稿時間：2018/05/25 12:09

最新更新：2018/05/25 12:09

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）行政院原能會28日將赴核二廠召開第5次審查會議並現場視察，原能會官員表示，審查已到最後階段，目前沒有看到其他額外狀況發生，當日重點是檢視台電承諾改善項目是否到位。

核二2號機於2016年5月歲修後便持續停機，儘管今年3月，原能會發函通知台電公司，同意核二2號機再運轉，核二2號機卻在升載過程中發生因中子偵測系統訊號動作，反應爐急停的情況，導致併聯後再度跳機；原能會表示，唯有在台電完成必要的改善措施後，才會同意核二廠2號機再起動運轉。

原能會核管處副處長李綺思表示，先前已召開4次審查會議，並至現場勘查2次，主要是掌握現場狀況，並要求台電釐清相關問題；28日將赴核二廠召開第5次審查會議暨現場查證，看看台電承諾的人員訓練、設備改善等事項是否都已經改善到位。

李綺思說明，審查了近2個月，其實問題都已經慢慢聚焦、進入最後階段，目前沒有看到其他額外狀況發生，28日的會議就看看委員還有沒有什麼問題、關切項目，或是給台電一些建議。

儘管審查進入最後階段，李綺思表示，就原能會立場，確保核二2號機安全無虞才是最重要的，因此當天不會急著做出結論；會議結束後，如果委員沒有其他意見，原能會將依委員審查過程、關切議題等彙整出總結報告，並經委員確認意見有忠實呈現後，才會核定報告並做出准駁。

李綺思最後強調，原能會沒有時間壓力，但也不會行政怠惰，台電若能夠早點釐清委員疑慮、確保安全無虞，就會早點進入後續程序。（編輯：張均懋）1070525

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