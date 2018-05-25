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宏達電拿下陸逾半VR江山 建VR及5G新生態

發稿時間：2018/05/25 12:16

最新更新：2018/05/25 12:16

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（中央社記者江明晏台北25日電）宏達電中國區總裁汪叢青表示，VIVE拿下大陸VR市場逾半的營業額，看好大陸在VR與未來5G市場的領先，宏達電持續朝向建構VR、AR、AI和5G的新生態，加速實現Vive Reality的願景。

宏達電今天在深圳舉行VIVE新生態大會，宏達電中國區總裁汪叢青表示，此次生態大會的召開標誌著HTC新篇章的開啟，宏達電推出的VIVE FOCUS系統更新2.0，以及 HTC U12 +與Vive Focus的聯動功能等，解決很多當今虛擬實境(VR)與擴增實境(AR)行業的痛點，對於加速大眾市場的普及邁出至關重要的一步。

他指出，大陸VR市場不斷成長並領先，大陸也掌握32%的5G專利，意味著大陸5G會走在前面。宏達電持續朝向建構VR、AR、AI和5G的新生態，加速實現Vive Reality的願景。

汪叢青說，過去十幾年，手機是全球最受歡迎的設備，現在卻面臨不增反降的局面，手機軟體產業更難生存，「1%的APP賺了96%的營業額」。

他指出，2016年宏達電發布VIVE，市場悄悄出現變化，VIVE是目前大陸最受歡迎的VR裝置，VIVE產品在整體VR市場占有33%，卻有56%的營業額，反觀搭載手機的VR裝置購買比重持續下降。

汪叢青表示，宏達電一直堅持做領先市場的事情，正常人順著環境走，但不正常的人才可以改變世界，VR與AR就是當下最有可能像智慧機一樣，再次進入人們生活的產品。（編輯：黃國倫）1070525

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