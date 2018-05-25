/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

川金會喊卡 學者：美中貿易問題可望淡化

發稿時間：2018/05/25 12:37

最新更新：2018/05/25 12:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蔡怡杼台北25日電）美國總統川普突然宣布取消與北韓領導人金正恩的高峰會，學者表示，川金會取消，有望使得美中貿易摩擦問題逐漸淡化，另外，斷交無法直接與外商對台投資劃上等號。

台灣經濟研究院今天公布景氣動向調查報告，2018年4月國內景氣呈現兩降一升狀態，其中，製造業、營建業營業測驗點連袂下跌，尤其營建業受到下半年利率可能上調、選舉議題干擾，產業景氣墜至半年新低。

對於川金會意外喊停，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，川金會喊卡後，川普現在把注意力放在北韓以及伊朗問題上，預期美中貿易摩擦問題將逐漸淡化。

他說，美國了解若要對付伊朗或北韓，一定需要中國的合作，因此，美中貿易摩擦問題，美國一定要在高高舉起後輕輕放下。

孫明德進一步指出，川金會取消，美股昨天晚上先以大跌回應，之後跌幅緩步收斂，終場以小黑作收，且台股今天反應也沒有這麼劇烈，顯示外界認為川金不見面不是這麼的重要。

同時，孫明德提醒，如今美中貿易戰暫時熄火，台廠鬆了一口氣，但國際金融面或者地緣政治衝突仍無所不在，如義大利擬脫歐，連帶拖累歐元表現；另外，還要留意土耳其、阿根廷經濟問題是否擴大。

國內方面，孫明德表示，目前台灣經濟情勢未出現太大的明顯變化，處於盤整階段，經濟未出現驟降、急凍的景況，尤其，製造業處於正常的季節調整，外界不用過於憂慮。

此外，孫明德也指出，台灣雖與西非的布吉納法索斷交，但斷交是外交、政治事件，更何況近期與台灣斷交的這幾個國家都不是國際經濟大國，斷交無法與外商投資直接劃上等號。

孫明德表示，台灣在瑞士洛桑管理學院（IMD）近年排名中表現欠佳，主因中國推動改革開放、東南亞快速崛起，吸引很多本來要到台灣投資的資金轉向去東南亞或其他新興市場，如今不僅外人對台投資減少，本國企業在地投資從去年第2季開始也一直在衰退，呼籲台灣要正視投資環境問題。（編輯：張均懋）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP