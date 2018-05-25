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櫃買攜手CBI 推動台灣綠色債國際化

發稿時間：2018/05/25 13:41

最新更新：2018/05/25 13:41

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）證券櫃檯買賣中心今天與國際氣候債券倡議組織CBI（Climate Bonds Initiative）簽約，成為是亞洲第二個以交易所身分加入CBI的會員，將合作推動台灣綠色債券市場國際化。

印尼證券交易所今年2月加入CBI，是亞洲第一個以交易所身分加入CBI的會員。

櫃買中心與CBI未來將深化合作夥伴關係，攜手推動台灣綠色債券市場國際化，共同促進全球綠色經濟與落實永續發展。

櫃買中心表示，CBI是國際間最具代表性與影響力的綠色債券市場推動機構，CBI發布的氣候債券標準（CBS）是國際上共通認可的市場準則。

CBI全球業務總監萬托（Serena Vento）表示，身為全球綠色債券標準制定者，深諳交易所在促進全球綠色投資扮演的角色至關重要，期待與櫃買中心共同合作促進台灣綠色債券市場發展。

櫃買中心董事長陳永誠於CBI官網聯合聲明表示，近來氣候變遷與環境永續發展成為各界關注重大議題，而綠色債券的推動就是希望各界在追求經濟發展的同時，也能兼顧環境永續發展。過去2年全球綠色債券發展相當迅速，台灣去年開始發展綠色債券，目前發行金額已達新台幣418億元，今年綠色債券發行量相較去年應能繼續快速成長，並藉CBI合作將台灣綠色債券市場國際化，提升國際競爭力。（編輯：李明宗）1070525

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