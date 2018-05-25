東元三動能助攻看好下半年 今年業績看增9%

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）東元電機公司治理中心副處長簡世雄表示，今年馬達、電力、電控系統成長看佳，下半年業績可望較上半年佳。法人預期東元今年整體業績可年成長7%到9%。



東元今天下午參加台灣證交所舉辦智慧機械/零組件產業主題式業績發表會。



展望今年下半年業績表現，簡世雄預期新台幣兌美元匯率相對有利，預期下半年出貨和接單可較上半年佳。



觀察馬達布局，簡世雄指出，馬達接單可受惠遊戲產業需求旺，東元也持續布局電動車馬達。東元深耕越南小馬達市場，預估到2020年前後，越南當地年產能可到30萬台，也有部分台灣和中國大陸產能轉移到越南。



此外北美仍是東元最大單一市場，受惠油氣產業，小馬達需求看佳，大馬達去年在輸氣管和輸油管專案也不錯，此外中國大陸在電力電廠、水處理基本建設和礦業的馬達需求也穩健成長。



法人指出，東元在台灣小馬達年產能約100萬台，中國大陸約50萬台到60萬台。東元也持續布局印度、馬來西亞和墨西哥小馬達產能。東元在全球小馬達年生產量平均在150萬台到160萬台。



在家電部分，東元5月家電需求穩健，預期第2季和第3季家電需求可持續成長。



在電力事業部分，簡世雄表示，東元也持續深耕數據中心，國際網路平台大廠在台灣、香港和新加坡的電力系統設計，也是由東元供應。



展望今年營運動能，簡世雄看好馬達、電力系統和電控系統三大成長動能，預估馬達可較去年成長近兩位數百分點、電控系統可望年增近兩位數、電力系統可望年增超過兩位數百分點以上。



法人預估，東元下半年毛利率可望優於上半年，今年若按照原幣別推估，業績可望較去年成長7%到9%。



從產品業績比重來看，法人表示，今年第1季小馬達占東元整體業績比重約20%。大馬達占比約17%到18%，電力系統占比約6%到7%，電控系統占比約10%到11%，家電占比約17%到18%。（編輯：趙蔚蘭）1070525