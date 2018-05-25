/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

東元三動能助攻看好下半年 今年業績看增9%

發稿時間：2018/05/25 15:43

最新更新：2018/05/25 15:43

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）東元電機公司治理中心副處長簡世雄表示，今年馬達、電力、電控系統成長看佳，下半年業績可望較上半年佳。法人預期東元今年整體業績可年成長7%到9%。

東元今天下午參加台灣證交所舉辦智慧機械/零組件產業主題式業績發表會。

展望今年下半年業績表現，簡世雄預期新台幣兌美元匯率相對有利，預期下半年出貨和接單可較上半年佳。

觀察馬達布局，簡世雄指出，馬達接單可受惠遊戲產業需求旺，東元也持續布局電動車馬達。東元深耕越南小馬達市場，預估到2020年前後，越南當地年產能可到30萬台，也有部分台灣和中國大陸產能轉移到越南。

此外北美仍是東元最大單一市場，受惠油氣產業，小馬達需求看佳，大馬達去年在輸氣管和輸油管專案也不錯，此外中國大陸在電力電廠、水處理基本建設和礦業的馬達需求也穩健成長。

法人指出，東元在台灣小馬達年產能約100萬台，中國大陸約50萬台到60萬台。東元也持續布局印度、馬來西亞和墨西哥小馬達產能。東元在全球小馬達年生產量平均在150萬台到160萬台。

在家電部分，東元5月家電需求穩健，預期第2季和第3季家電需求可持續成長。

在電力事業部分，簡世雄表示，東元也持續深耕數據中心，國際網路平台大廠在台灣、香港和新加坡的電力系統設計，也是由東元供應。

展望今年營運動能，簡世雄看好馬達、電力系統和電控系統三大成長動能，預估馬達可較去年成長近兩位數百分點、電控系統可望年增近兩位數、電力系統可望年增超過兩位數百分點以上。

法人預估，東元下半年毛利率可望優於上半年，今年若按照原幣別推估，業績可望較去年成長7%到9%。

從產品業績比重來看，法人表示，今年第1季小馬達占東元整體業績比重約20%。大馬達占比約17%到18%，電力系統占比約6%到7%，電控系統占比約10%到11%，家電占比約17%到18%。（編輯：趙蔚蘭）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP