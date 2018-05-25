美擬加徵汽車關稅 墨稱不會迫於壓力重談NAFTA

（中央社墨西哥市/華盛頓24日綜合外電報導）墨西哥總統發言人表示，墨西哥不會屈服於壓力，完成停滯已久的北美自由貿易協定（NAFTA）磋商。但消息人士表示，在美國醞釀加徵汽車關稅後，墨西哥提出新建議。



由於對汽車產業重新配置的看法分歧，美國、墨西哥和加拿大重新協商已有23年歷史的NAFTA進度緩慢，墨西哥雖展現部分彈性，但拒絕對美方要求全部買單。



路透社報導，美國總統川普政府昨天表示，華府將調查進口汽車是否對國內汽車產業造成傷害，此舉可能導致華府對輸美汽車加徵關稅。



川普政府官員表示，這項調查部分是希望獲得貿易夥伴墨西哥和加拿大在NAFTA談判方面讓步。



墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）發言人桑傑士（Eduardo Sanchez）說：「墨西哥不會在壓力下磋商，墨西哥清楚什麼行得通，什麼行不通。」



他表示：「一旦達成協議，將會是真正對墨西哥有利。倘若這點不成立，墨西哥不會繼續。」



加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天也表示，華府把汽車關稅調查當成磋商工具。



然而，知情人士披露，在美國宣布將對輸美汽車進行國安調查後，墨西哥在汽車工業談判方面提出新建議，「展現部分彈性」。目前還不清楚，這些提議是否包括磋商中的其他領域。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1070525