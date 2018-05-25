越南與歐洲相遇會議 聚焦自由貿易協定

越南外交部等相關單位25日在河內聯合舉行「2018年越南與歐洲相遇」會議，與會代表聚焦討論雙方經貿合作關係。圖為越南總理阮春福發表談話。中央社河內攝 107年5月25日

（中央社河內25日電）越南外交部等單位今天在河內舉行「2018年越南與歐洲相遇」會議，參與者聚焦討論加強雙方合作關係，尤其是如何善用今年底簽署的越南歐洲聯盟（EU）自由貿易協定，促進雙方經貿合作。



越南總理阮春福、外交部等相關部門官員、歐盟駐越南代表團團長安格萊特（Bruno Angelet）、越南歐盟商會、歐盟各國駐越南使館與非政府組織等代表與學者參與這場在Melia Hotel舉行一天的盛會。



參與者在會中高度肯定越南與歐盟合作關係的積極發展態勢，尤其是雙方自2012年簽署全面合作夥伴框架協定後，雙邊關係朝向縱深方向發展。歐盟目前是向越南提供無償援助最大的一方，是越南第2大貿易夥伴和最大投資來源國之一。



與會者表示，越南與歐盟預計今年底將簽署自由貿易協定（EVFTA），可望為雙方經貿合作帶來巨大商機，為雙方開發對方市場、創造更多投資與經營的合作機會注入新動力。



越南官員表示，越南政府將繼續改善經商環境，為歐洲與外國業者在越南生產經營活動創造便利條件，鼓勵歐洲業者進軍或擴大對越南的投資活動。



安格萊特表示，越南與歐盟自由貿易協定預計今年底簽署，雙方應採取必要調整與改革等措施，為這項協定簽署與落實創造便利環境。



越南與歐盟於2012年啟動自貿協定談判，經過14輪談判，雙方於2015年底宣布達成協議。



根據協定，越南與歐盟將相互開放許多商品進口，尤其是越南的紡織品、鞋類、農產品與木製品，以及歐盟的機械產品、機車、汽車、酒精飲料與農產品等。雙方貨品貿易自由化比率高達99%。（編輯：郭中翰）1070525