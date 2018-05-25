宏達電旗艦機赴中突圍 VR扮差異化關鍵

（中央社記者江明晏台北25日電）宏達電旗艦機U12+赴中發表亮相，面對中國本土手機品牌強敵環伺，宏達電發揮在陸虛擬實境(VR)產業高市占優勢，整合VIVE FOCUS與HTC U12 +，盼以VR創造手機的差異化關鍵。



2018年首季中國智慧機品牌終端用戶規模調查指出，蘋果以25.7%的市占率持續稱霸中國大陸市場，OPPO成長快速，超車華為篡位大陸市場亞軍，且值得注意的是，除了蘋果、三星是國外品牌，前10名均由中國大陸本土品牌拿下。



宏達電今天在深圳舉行VIVE新生態大會，並發表旗艦機HTC U12+，面對大陸智慧機競爭對手強敵環伺，宏達電期盼以VR創造差異化連結。



宏達電今天宣布推出VIVE FOCUS系統更新2.0，讓VIVE FOCUS與旗艦機HTC U12 +有聯動整合功能等，HTC U12 +透過更新手機內置的Vive應用，VIVE FOCUS用戶沉浸VR世界的同時，可隨時與外界保持溝通，用戶無需摘下頭戴顯示器即可接收訊息，電話和來自社群媒體的通知。



宏達電中國區總裁汪叢青透露，VIVE是目前大陸最受歡迎的VR裝置，VIVE產品在整體VR是市場占有33%，卻有56%的營業額。



宏達電北亞區總經理鮑永哲今天受訪時表示，手機和VIVE的結合是一個差異化的契機，也是可以發展的方向，透過和擴增實境(AR)、VR的結合，在未來差異化市場中會更有優勢，後續支援VR的手機款式會越來越多，雙方交互更加緊密。



未來是否考慮將HTC U12+與一體機VIVE Focus綑綁銷售，汪叢青認為，短期內沒有規劃綑綁銷售，但認為是不錯的方式。（編輯：林沂鋒）1070525