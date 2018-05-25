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美將躍身天然氣出口大國 牽動地緣政治變化

發稿時間：2018/05/25 17:56

最新更新：2018/05/25 17:56

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（中央社紐約25日綜合外電報導）拜頁岩氣生產進步之賜，美國天然氣產量大增，預估2年後將成全球第3大出口國。這樣的發展受到美國總統川普支持，甚至有人懷疑，這可能是川普退出伊朗核子協議的理由之一。

法新社報導，美國自2009年起已是全球最大天然氣產國，去年產量達到每日20億立方公尺。如今美國正在國際間尋找新的天然氣出口市場。

法國興業銀行（Societe Generale）天然氣研究部門主管杜赫提（Breanne Dougherty）指出：「2018年到2019年這段時期，一直以來被標示為全球天然氣討論的轉折點。」

美國已透過輸氣管，將部分天然氣出口到加拿大和墨西哥。為了觸及更遠的市場，美國能源業目前紛紛看好可透過船運出口的液態天然氣。

美國液態天然氣出口從2016年開始成長。當時錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）首度從路易斯安那州薩賓隘口（Sabine Pass）的天然氣碼頭，透過油輪輸出天然氣。在此之前，美國液態天然氣只能從阿拉斯加的一個碼頭出口，這個碼頭已在2015年關閉。

美國液態天然氣出口量一年內翻4倍，使得美國去年創60年來首度成為液態天然氣淨出口國。其中超過一半銷往墨西哥、南韓和中國，1/3運往歐洲。

道明能源公司（Dominion Energy）3月已買下馬里蘭州一個新碼頭，且還有4個碼頭計畫預定明年底前完工，美國液態天然氣出口量預料將進一步躍增，達到每日2億7200萬立方公尺。

美國能源資訊署（EIA）因此預估，美國將在2020年以前成為全球第3大液態天然氣出口國，僅次於澳洲和卡達。

美國天然氣出口商預期將遭遇熱切的買家。根據國際能源總署（IEA）估計，從現在到2040年，全球天然氣需求應該會以每年1.6%的速度成長，反觀原油和煤炭需求年成長率分別將只有0.5%和0.2%。

川普也正在推動美國天然氣出口。他數度讚揚美國天然氣的優點，去年夏天訪問波蘭時，他還建議歐洲國家分散天然氣供應來源，稱這麼做對他們有利。

因此歐洲官員懷疑，川普決定退出2015年的伊朗核子協議與此有關，因為這麼做會抑制伊朗的天然氣產量。加上川普最近發言批評連接俄羅斯和德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），這些都可能為了擴大美國的天然氣出口市場。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070525

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