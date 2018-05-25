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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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業務員冒貸未通報 遠雄人壽再挨罰

發稿時間：2018/05/25 18:28

最新更新：2018/05/25 18:28

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（中央社記者蔡怡杼台北25日電）遠雄人壽再遭金管會開罰。金融監督管理委員會表示，去年對遠雄人壽金檢時發現，有業務員冒用客戶身分貸款，公司卻未依規定通報等6大法遵缺失，依規定核處240萬元及4項糾正。

遠雄人壽4月初因不動產投資開發、利害關係人交易等多項嚴重缺失，遭金管會重罰新台幣1440萬元，並解除總經理趙信清等4人職務，及限制3年內不得新增投資不動產。

金管會今天表示，去年對遠雄人壽進行有關法令遵循制度的專案金檢時發現，公司有6大缺失，如有業務員於104年至105年間，假冒客戶身分辦理保單貸款，公司卻未依規定通報重大偶發事件，事件爆發後，業務員已全額補償保戶，保戶權益不受影響。

金管會進一步指出，遠雄人壽缺失態樣還包含國外投資交割人員休假期間，因職務代理人無交割權限，因此，利用交割人員的權限進行交割，使得交割人員休假中仍有執行交割紀錄，顯示公司對交割權限的控管有欠妥適。

根據金管會調查，遠雄人壽的缺失還有：法令遵循有重大缺失時，法遵單位未分析原因及提出改善建議；法遵對內部稽核單位查核所發現的缺失及所提改善建議，未採取適當措施；辦理國外投資，法遵未確認更新國外投資作業及管理規章；國外投資標的評等低於法定規定等級時，公司未依規定調整，且將調整狀況彙報金管會並提出書面說明及具體改善計畫。

金管會表示，遠雄人壽辦理法令遵循業務有多項缺失，違反保險法規定，金管會依保險法第171條之1第4項規定，處以罰鍰240萬元，並予以4項糾正。金管會會持續督促遠雄人壽改善缺失，並要求公司儘速提出相關改善計畫。

對於金管會裁罰，遠雄人壽表示，公司已就相關機制加以檢視並進行改善。（編輯：林沂鋒）1070525

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