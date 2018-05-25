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新台幣升轉貶1.5分 下週再回測30元關卡

發稿時間：2018/05/25 18:42

最新更新：2018/05/25 18:42

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（中央社記者邱柏勝台北25日電）午盤過後美元轉強，今天新台幣匯價開高走低，終場以29.945元兌1美元作收，貶值1.5分。外匯交易員表示，新台幣下週仍有機會回測30元大關。

累計本週新台幣貶值3.3分，貶幅0.11％。外匯交易員表示，美元昨天一度轉弱，激勵今天早盤亞幣走揚，且出口商月底拋匯，導致新台幣早盤微幅升值。不過，由於近期新台幣貶勢稍猛，更一度出現29.994元價位，「出口商這幾天已經賣的差不多了，今天反而沒有很積極」，因此新台幣升值力道不強。

然而，午盤過後，國際美元開始轉強，且外資仍有匯出，導致新台幣由升轉貶，終場小貶1.5分作收，但全日走勢呈區間微幅震盪窄幅整理，台北與元太外匯經紀公司總成交量11.41億美元。

展望新台幣後市，外匯交易員說，近期股匯市同呈小幅波動，外資買賣互見，缺乏明確方向，至於出口商拋匯意願也不高，進口商也觀望，因此短線新台幣將維持區間震盪走勢，但長期來看仍趨貶，若下週美元再轉強，新台幣仍有機會在5月底前貶破30元關卡。

新台幣兌美元今天開盤價為29.945元，最高29.908元、最低29.954元，尾盤收29.945元，貶值1.5分。（編輯：楊凱翔）1070525

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