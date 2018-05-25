馬克宏促歐盟 帶頭制定數位科技全球標準

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天說，歐洲應為更嚴格的數位科技規範訂定全球標準，在過於寬鬆的美國和過度限制的中國之間找到出路。



馬克宏在巴黎一場科技會議對微軟（Microsoft）和國際商業機器公司（IBM）等美國大廠的負責人發表演說時提及，歐洲聯盟推行新的歐盟通用資料保護規則（GDPR），顯示歐盟有能力在資料隱私法規上擔任領頭角色。



馬克宏說：「對我而言，美國模式因沒有追究政治責任，無法持久。」他又說，美國科技法規由企業利益所驅策。



年輕的馬克宏以英文說：「另一頭，是非常強硬的中國模式，但是此模式與我們擁有的價值不同。」他說中國模式「過度集中化」。



馬克宏自去年當選以來，公開爭取人工智慧和「深科技」（deep tech）投資，自我設定為跟得上科技年輕世代及新創企業的擁護者。



不過，他要求科技公司能為社會的「共同利益」做更多，他還推動歐盟迫使簡稱為GAFA的4大科技巨擘谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和蘋果（Apple）在營收來源支付更多稅。



他還推動科技大廠更用力打擊濫用個資及在社群媒體上散播假新聞。



他的提議至今難贏得注意，所提的GAFA稅務計畫在歐盟成員國間意見分歧，而德國、英國和義大利過去一年忙於應付國內政局。（譯者：羅苑韶/核稿：劉學源）1070525