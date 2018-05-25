民間投資創近5年新高 台積電與航空幫大忙

（中央社記者潘姿羽台北25日電）主計總處今天發布經濟預測，不只上修2018年經濟成長率至2.6%，民間投資成長率4.61%也創近5年新高，主計總處表示，台積電和航空公司是關鍵。



蔡政府拚投資，據主計總處最新經濟成長率預測，不只經濟成長率上修0.18個百分點，民間投資成長率更上修0.99個百分點，來到4.61%，也創下2014年以來最佳表現。



主計總處綜合統計處處長葉滿足說明，台積電法說會時表示，今年資本支出金額約在115至120億美元，此金額較去年法說會所說的計畫金額多了10億美元，大大挹注了民間投資。



另外，部分航空公司也上調購買飛機的計畫金額，葉滿足表示，台積電與航空公司擴大投資，是主計總處上修今年民間投資成長率的主要原因。



葉滿足也說，京元電銅鑼三廠動土，以及亞馬遜、Google、思科陸續在台設立研發、創新中心，都有助於帶動相關供應鏈跟進，對於增強民間投資動能也有幫助。



不過也有媒體詢問，為何主計總處將首季民間投資成長下修0.67個百分點至0.81%，全年卻可以上修至4.61%？



葉滿足說明，企業的資本支出期程本來就不會四季均勻分布，以台積電為例，有些年的資本支出集中在上半年，也有些年度集中下半年；簡單來說，民間成長率會跟著企業投資高峰起伏，儘管單季成長率可能因企業調整投資期程而有所增減，但只要企業確實擴大投資，便會反映在全年的民間投資成長率上。（編輯：李信寬）1070525