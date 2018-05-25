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美中貿易戰若加劇 朱澤民：台灣可以補空檔

發稿時間：2018/05/25 20:06

最新更新：2018/05/25 20:31

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主計總處坦言，美中貿易情勢發展是台灣經濟不確定因素，但主計總處主計長朱澤民認為不必悲觀。（中央社檔案照片）主計總處坦言，美中貿易情勢發展是台灣經濟不確定因素，但主計總處主計長朱澤民認為不必悲觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北25日電）主計總處坦言，美中貿易情勢發展是台灣經濟不確定因素，但主計總處主計長朱澤民認為不必悲觀，若美中摩擦加劇，美國限制中國部分貨品銷往美國，台灣或許可以趁機「補空檔」。

主計總處今天發布經濟預測，將2018年經濟成長率上修0.18個百分點至2.6%，但也提醒，美中貿易情勢發展是影響台灣經濟前景的重要不確定因素。

主計總處曾做過模型推估美中經濟對台灣的影響，由於台灣出口至中國與香港的金額比重達4成，當中國經濟成長率減少1個百分點，台灣經濟成長率會減少0.29個百分點；美國經濟成長率減少1個百分點，台灣則會減少0.07個百分點。

美中貿易摩擦雖然暫時休兵，國際經貿情勢瞬息萬變，且兩國都是台灣主要出口國，媒體詢問，若貿易摩擦加劇，台灣是否會受到衝擊？

朱澤民坦言，當然會有影響，不過我們不須完全負面解讀美中貿易摩擦，若未來中國外銷至美國的貨品受到限制，由於台灣與中國部分出口產品相仿，也許會有替代效果，台灣可以趁機「補空檔」。

但朱澤民也提醒，中國現在推動「中國製造2025」，積極發展半導體自主設計製造，希望供應鏈不再依賴國外、也不要太依賴台灣，如果政策確實發揮效果，台灣將受到衝擊，必須審慎因應。（編輯：蘇志宗）1070525

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