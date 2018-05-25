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被動元件領軍 本週電子零組件指數大漲逾6%

發稿時間：2018/05/25 20:37

最新更新：2018/05/25 20:37

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（中央社記者田裕斌台北25日電）台股本週最亮眼的族群非被動元件莫屬，包括國巨、華新科、奇力新都創新高，台灣證券交易所也統計，電子零組件指數單週大漲6.1%，居類股之冠。

證交所表示，本週加權股價指數上漲111.46點，漲幅約1.03%，台灣50指數上漲93.63點，漲幅約1.16%，寶島股價指數上漲133.54點，漲幅約1.07%。

證交所說，產業別指數以電子零組件類指數上漲6.10%漲幅最大，玻璃陶瓷類指數下跌4.15%跌幅最大。未含金融類指數上漲106.06點，漲幅約1.16%；未含電子類指數下跌78.70點，跌幅約0.52%；未含金融電子類指數下跌104.10點，跌幅約0.80%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額新台幣6579.12億元，全體上市股票成交金額6104.95億元，股票成交量週轉率1.70%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為電子零組件類1581.85億元、占25.91%，半導體類1070.17億元、占17.53%，光電類925.49億元、占15.16%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類6.56%、光電類4.06%、電器電纜類3.83%。

證交所統計，累計今年年初開盤至今共94個交易日，集中市場總成交金額12兆6256.56億元，市場日平均成交金額1343.15億元，股票成交量週轉率34.30%，股票日平均成交量週轉率0.36%。

證交所表示，截至5月25日全體上市公司市值32兆7266.29億元，較5月18日增加3338.77億元，增幅約1.03%。（編輯：林沂鋒）1070525

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