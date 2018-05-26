搶攻離岸風電商機 台船力拚轉型

搶攻離岸風電商機，台船董事長鄭文隆表示，相關的兩家新設子公司預計在上半年正式成立，目前也針對2020年前未被要求本土化部分，思考既有船廠轉型打入供應鏈的可能。中央社記者林孟汝攝 107年5月26日

（中央社記者廖禹揚台北26日電）搶攻離岸風電商機，台船董事長鄭文隆表示，相關的兩家新設子公司預計在上半年正式成立，目前也針對2020年前未被要求本土化部分，思考既有船廠轉型打入供應鏈的可能。



政府規劃推動離岸風電裝置容量在2025年達到5.5GW，經濟部能源局在4月30日公布離岸風電遴選結果，其中上緯的海能風場與達德（wpd）的允能風場，取得在2020年前完工併聯裝置容量共738MW，而wpd與其他5家廠商則獲核配2021至2025年間完工併聯裝置容量共約3.1GW。



在2021至2025年間完工併聯風場，必須達成參與遴選時的本土化承諾，台灣國際造船股份有限公司以過去造船累積的電焊及塗裝技術，承接5大風場工程，並新成立台船環海風電工程公司與台船船舶公司，分別負責水下基礎裝置及運輸船隊工作。



其中，台船去年底與比利時世界級海洋工程大廠DEME集團旗下的GeoSea公司結盟，簽署合作協議並合組「台船環海風電工程公司」；鄭文隆表示，台船持股50%加上1股，宣示性是以台股為主，一起承接風場業務。



鄭文隆對中央社記者說，兩家新設子公司目前正待經濟部審查、登記工作，目標在6月正式成立；目前則設有籌備處辦公室，進行新設子公司籌備業務，並著手與已獲核配容量的風場開發商接洽未來合作細節。



此外，鄭文隆指出，2020年前完工併聯、沒有被要求本土化的風場商機，台船「一定會抓到一些」，因為台船有塗裝跟焊接兩大技術與鋼構廠、碼頭等，在先前示範風場開發時，也曾給予相關協助。



鄭文隆透露，目前正在研究台船基隆廠的轉型可能，因基隆廠造船材料須從高雄北運，成本較高，加上北部天候不佳，工人也較南部少，長期生產力較高雄廠低，趁離岸風電崛起，也許可利用現有造船資源轉型投入離岸風電產業。



鄭文隆表示，若確定基隆廠投入轉型，今年就會啟動相關工作，但目前尚不成熟，仍在研議中。（編輯：楊玫寧）1070526