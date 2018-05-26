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週末哪裡去 台電節電野餐趴聽音樂抽大獎

發稿時間：2018/05/26 10:46

最新更新：2018/05/26 10:46

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（中央社記者廖禹揚台北26日電）夏日腳步近，台電本週末舉辦夏月音樂野餐Party，邀民眾走出戶外，一起節電、避暑、省荷包，除有音樂表演與遊戲互動外，還能抽LED電視與檯燈等各項節能家電大獎。

6月起將進入夏月，台電26、27日在大安森林公園舉辦音樂野餐Party，邀請民眾關掉冷氣、電扇，走進大自然「天然避暑」，現場不僅有金曲合唱團知己三重唱帶來的不插電音樂表演，為鼓勵父母帶著小孩一同參與，也邀請到東森幼幼家族帶動唱，各年齡層都照顧到。

台電自4月20日啟動「節電有你‧台電有禮」2018全民節電運動，準備近2600萬元總獎金，鼓勵民眾與產業界參與節電。在本週末連續兩天的活動中，結合時下最夯活動「密室脫逃」，設計多項節電情境體驗，還有扭蛋有獎徵答等關卡集點遊戲，挑戰成功就有機會帶走LED電視及檯燈等節能家電。

沒抽中大獎也別難過，今天活動前50名入場民眾，可獲得USB電風扇。現場並設有節電獎勵活動登錄宣導攤位，提醒民眾在6月30日前完成報名，只要用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，報名後節電獎勵還可回溯至今年1月。

還不知道週末該上哪放鬆的民眾，下午不妨到大安森林公園走走。（編輯：楊玫寧）1070526

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