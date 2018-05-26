/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

GDPR上路 顧立雄：6銀行需設個資保護長

發稿時間：2018/05/26 15:56

最新更新：2018/05/26 16:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
歐盟通用資料保護規則（GDPR）25日起生效，金管會主委顧立雄26日在基隆出席公開活動時表示，已要求台灣在歐洲設有據點的銀行做好適當保護措施，並設立個資保護長。中央社記者王朝鈺攝　107年5月26日歐盟通用資料保護規則（GDPR）25日起生效，金管會主委顧立雄26日在基隆出席公開活動時表示，已要求台灣在歐洲設有據點的銀行做好適當保護措施，並設立個資保護長。中央社記者王朝鈺攝　107年5月26日

（中央社記者王朝鈺基隆市26日電）歐盟通用資料保護規則（GDPR）25日生效，金管會主委顧立雄今天說，台灣有6家銀行在歐洲當地設有據點，金管會已要求各銀行審慎因應，採取適當保護措施，並設個資保護長。

金融監督管理委員會主委顧立雄上午出席在基隆舉辦的「金融愛心公益嘉年華」時受訪表示，GDPR指如果有蒐集到歐洲居民個資的企業就要受到GDPR的規範，即使沒有在歐洲設據點的金融業，也可能會蒐集到歐盟居民的個資，金管會已要求各銀行審慎因應，採行適當保護措施，並取得跨境傳輸許可。

他說，台灣有6家銀行在歐洲當地設有據點，都要提出GDPR相關保護措施，並找外部顧問諮詢調整內部控制設施，且要設個資保護長，讓歐盟所屬當地國認證，適合做跨境傳輸，透過金管會要求，銀行應該都已經做好相應準備。

對於監督規劃，顧立雄表示，一般會透過法規調適及實地檢查，由於歐盟會員國每個國家不一樣，已要求銀行對新的法規進行調整適應，再透過實地檢查，早期藉由總行了解各分行或子行調適情況。

他說，實地檢查分為海外和當地，因為現在才剛開始，金管會先要求銀行先調適，依照調適情況會先請總行督導，金管會再對總行實地了解，如果有必要才安排海外實地檢查。

歐盟2016年立法通過GDPR（European Union General Data Protection Regulation），基於對人權、個資保護的精神，要求在資訊傳輸的過程中，不能違反個資保護、侵犯人權，甚至個資跨境傳輸也須符合規範。（編輯：卞金峰）1070526

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP