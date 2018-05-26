節電登錄上看350萬戶 台電：回饋預算無上限

（中央社記者廖禹揚台北26日電）景氣復甦加上炎熱天氣，今年用電量屢創新高，台電今年擴大推出節電獎勵登錄活動，預估至6月底截止前登錄戶數上看350萬，台電表示樂見民眾參與節電，回饋金預算無上限。



台電自4月20日啟動「節電有你．台電有禮」2018全民節電運動，並擴大舉辦節電獎勵登錄活動，只要上網完成報名，且用電較去年同期節電一度以上，即可獲每期電費至少84元的節電獎勵金；台電副總經理王耀庭今天在出席台電舉辦的不插電音樂野餐Party時指出，目前登錄戶數已近240萬戶，之後台電也會加速推動辦理，希望在6月30日截止前推動300至350萬戶登錄。



王耀庭說，今年經濟部也與各縣市合作推動節能，各縣市設定節電目標最高達1.9%，也針對大中小型用戶設計不同節電方案，總獎金近2600萬元，而針對節電獎勵登錄活動的獎勵金，付出越多代表民眾節電越多，是台電所樂見，因此並未設定預算上限。



不過，談到今年節電目標，王耀庭坦言，今年經濟成長熱絡，加上天氣炎熱，節電並非易事；他解釋，家電產品越來越多，如瓦斯爐改為電磁爐等，加上電動車需求預期大幅成長，未來用電需求會再增加，但也不代表節電不成功，只是使用能源種類改變。



為更有效率推動節電，台電也將投入更多新技術，如智慧電表的通訊模組將在下週招標，預計可在5個月內交貨、年底前可完成20萬具智慧電表通訊模組裝設工作，而智慧電表本體部分也已裝設5、6萬具，預計在9月裝設20萬具。



王耀庭表示，最快明年度會開始推小型用戶的電力聚合商制度，由民間仲介商幫台電找人節省電力，在此之前會推出如自動冷氣控制等其他多元節電方案，逐步發展更多節電措施。（編輯：鄭雪文）1070526