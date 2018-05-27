歐洲台商大會盧森堡登場

（中央社記者唐佩君布魯塞爾26日專電）歐洲台灣商會聯合總會會員大會今天在盧森堡舉行，立法委員邱志偉表示，政府將加強對台商服務，將台灣國力投射到世界各地；僑務委員會委員長吳新興期勉台商支持政府。



歐洲台灣商會聯合總會第24屆會員大會上午在盧森堡開幕，來自18國超過160名會員代表及眷屬，以及來自其他世界各洲的台商參與。吳新興、駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁與會，邱志偉代表立法院長蘇嘉全出席。



邱志偉致詞時表示，政府將加強對全球台商的服務，主動協助台商，將台灣的國力投射到世界各地。



吳新興昨天先與僑胞茶敘，今天在大會上強調，台灣在總統蔡英文領導下正進行產業轉型，例如推動五加二產業創新計畫，他鼓勵台商支持政府，面對並戰勝挑戰。



另外，盧森堡籍歐洲議會議員恩格爾（Frank Engel）及盧森堡商會國際部部長艾佩爾丁（Jeannot Erpelding）也出席開幕典禮並致詞，兩人均展現對台灣的大力支持。



曾厚仁致詞時感謝盧森堡僑胞對活動的付出，也代表外交部向多年來協助外交工作推動的台商致敬。



第24屆歐洲台商總會會員大會除進行會務討論及理監事會議外，並選舉第25屆歐洲台灣商會聯合總會總會長及監事長，由來自瑞典的李玉英及希臘的張步仁分別當選，並在吳新興的見證下，與第24屆總會長劉美姬、監事長曾金華順利完成交接。（編輯：紀錦玲）1070527