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電子股下半年利多浮現 等待外資回頭

發稿時間：2018/05/27 13:35

最新更新：2018/05/27 13:56

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（中央社記者韓婷婷台北27日電）台股上週大漲百餘點，技術面轉由多方主導，加上下半年漲價題材、蘋果(Apple)供應鏈開始備貨等利多浮現，投信表示，多頭上攻僅差外資回頭東風。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，以基本面而言，下半年成長率或有可能因為基期因素而放緩，實際上電子類股除現有被動元件展現強勢外，下游業者估也將受惠Apple產品集中於下半年推出，相關供應鏈營收動能有望於7月轉強，傳產類股則持續受惠經濟面好轉，企業獲利仍可維持穩定的表現。

就技術面來看，廖哲宏表示，5月14日台股以跳空方式突破收斂三角型態且回補4月20日的缺口，接著拉回回補5月14日的缺口後，順利回測之前的壓力線不破後，轉為支撐。

廖哲宏表示，現階段均線結構已於5月中旬轉為多方主導；目前大盤受制於前波整理區間的籌碼面整理，雖然融資增、法人減的籌碼變化不利穩定性，但如前述，在行情有利多方思維的判斷下，大盤仍有機會向上發展。

日盛基金經理人張亞瑋則表示，美股震盪整理，外資持續小幅買賣超，11000點上壓力不輕，讓指數回到短均附近震盪，外資持股比重高的族群波動大建議避開，觀察企業基本面未有變化，企業獲利力道仍強，近期台股均線均持續走升，偏多格局依舊維持，對指數表現不必悲觀。

張亞瑋指出，重點可放在內資股表現，觀察蘋概股是否轉強，經濟基本面仍是溫和成長，市場資金仍多，因美國聯邦準備理事會(FED)按步調緩步升息，歐洲央行(ECB)、日本央行(BOJ)對量化寬鬆(QE)態度未有變化，日圓未見大幅升值，接下來看6月ECB態度。

廖哲宏分析，外資年初至今於集中市場累積賣超新台幣1558億元，隨著中美貿易紛爭暫歇、美元走勢、電子業淡季進入尾聲，外資賣超幅度趨緩，實屬合理，判斷外資將有機會於第3季度轉為買超，美元指數動向與台股基本面變化是觀察外資後續動作的主要依據。（編輯：林淑媛）1070527

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