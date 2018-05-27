鴻海FII將A股掛牌 具三大指標意義

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）鴻海集團旗下工業富聯（簡稱FII）即將以A股在上海證交所上市掛牌，具有相當程度的指標意義，可從鴻海集團本身、大陸對台政策、以及兩岸資本市場等三個面向觀察。



鴻海集團董事長郭台銘曾多次表示，富士康將全力推動智慧製造，「把工廠轉型成為智慧製造基地」，並且要在大陸先進實體經濟中，扮演推動互聯網、大數據和人工智慧的重要角色；FII這次掛牌A股，正是鴻海集團布局工業互聯網的具體展現，



FII新股以人民幣13.77元公開發行，本益比估約17.09倍，雖然比外界早先推算近23倍本益比的預期為低，不過投資人普遍看好獲得政策支持的FII，應可搭上這波大陸物聯網市場熱潮，股價成長空間可期，鴻海集團日後籌資規模也將更擴大。



從大陸對台政策的角度來看，FII在2月1日向上海證交所送件申請，3月8日中國證監會過關，「過會」時間僅36天，5月11日取得證監會核准FII公開發行的批文，過程也只有2個多月。



FII「光」速通過A股上市審查，走的是「即報即審」的特殊通道，檯面上理由是FII符合「中國製造2025」政策方向，因而獲得大陸官方支持，而事實上，北京這次為FII量身打造的「綠色通道」已成為台灣企業界話題，惹得一些企業主「心動」，導致「A股上市潮」暗潮流動，FII磁吸效應是否進一步發酵，有待觀察。



最後，從兩岸股市來看，陸股本益比與市場週轉率雙高，相對於台股，企業在陸股掛牌可享有更多的溢價紅利，FII就是近年來最受關注的指標案例。



不過，陸股受到人為因素及政治力的干預更甚於台股，今天開通綠色通道，明天或可能祭出紅色警戒，陸股的機會與風險，聰明的企業主自會審慎考量。（編輯：陸倩瑤）1070527