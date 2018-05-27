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A股入摩吸金 投資首重企業體質

發稿時間：2018/05/27 16:20

最新更新：2018/05/27 16:20

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（中央社記者吳家豪台北27日電）大陸A股入摩倒數計時，分析師認為，體質較佳的A股大型企業可獲資金青睞，但台股基本面穩健也有利於提振資金魅力。

5月16日明晟（MSCI）指數編纂公司公布半年度調整結果，受A股納入MSCI新興市場指數排擠資金的影響，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各調降0.21、0.25個百分點，調整後權重分別為11.13%、12.84%。

與台股歷年權重遭雙降的調整幅度比較，本次降幅不算最重，再就同一時期台股走勢來看，大盤指數多次於MSCI權重調降後隔天、以及之後的一週逆勢走揚，顯見權重調降對台股的影響越來越小。

值得注意的是，台灣與南韓因為產業結構相似，過去常被相提並論比較，但是這次南韓股市在「MSCI新興市場指數」的權重，被調降0.38個百分點至14.89%，在「MSCI新興亞洲指數」更被大幅調降0.64個百分點至20.06%，災情為亞股之最，顯示國際資金對於台韓雙市已不再用同一標準看待。

摩根投信執行董事葉鴻儒分析，今明兩年台股企業盈餘成長率預料為5%到6%，大盤本益比目前只有13.8倍，與亞洲其它市場相比不算昂貴，搭配台股的高殖利率優勢，今明兩年整體股利率都從4.2%起跳，這些利多都有望為大盤增添助力。

葉鴻儒認為，台股在公司治理、財報透明度、股利發放、股東權益等，與亞洲其它市場相比，表現並不差，加上台股持續國際化發展，也為長期投資者帶來正面的激勵。

摩根中國A股基金經理人魏伯宇表示，根據南韓和台股被納入「MSCI新興市場指數」經驗，都曾出現一波明顯的漲幅，入摩後三年，台、韓最大波段漲幅分別達56%和71%，A股納摩後可望複製台韓經驗，長線資金磁吸效應值得期待。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺指出，A股納入MSCI指數的直接影響是A股的外資比例提高，目前A股流通市值的外資占比約5%，已較2017年初的3.2%或3.3%明顯成長，A股納入MSCI指數之後，外資占比會再提高。

高挺認為，在A股流通市值外資占比提高的過程中，會推動A股機構化、法人化，過去A股的弊病例如散戶主導、羊群效應等，都會因為入摩而改善。（編輯：陸倩瑤）1070527

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