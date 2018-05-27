鴻海FII戰略配售 阿里巴巴騰訊百度入列

（中央社記者韓婷婷台北27日電）鴻海旗下工業富聯FII， 今天公告首次公開發行A股股票網下發行初步配售結果及網上中簽結果，包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業均在戰略配售名單之列。



工業富聯FII這次發行採用向戰略投資者定向配售（稱戰略配售）、網下向詢價對象詢價配售（稱網下發行）與網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行（稱網上發行）相結合的方式進行。



觀察工業富聯FII戰略投資者名單中，包括阿里巴巴（中國）網路技術公司、深圳市騰訊信息技術有限公司及百度在線網路技術（北京）公司都戰略投資者名單中，這3家獲得配發的股數均為2178萬6000股，鎖定期為3年時間。



獲得配股數最高的為上海國投協力發展股權投資基金合夥企業，獲配股數為7254萬9000股，其次為中央匯金產管理有限責任公司，獲配5809萬7000股，第3名為中國鐵路投資有限公司，獲配4357萬2000股；前3名均限定50%股數鎖定12個月，50%鎖定18個月。



根據工業富聯FII公告指出，戰略配售選擇標準包括具有良好市場聲譽和市場影響力，代表廣泛公眾利益的投資者；或大型國有企業或其下屬企業、大型保險公司或其下屬企業、國家級投資基金等具有較強資金實力的投資者或與發行人具備戰略合作關係或長期合作願景，且有意願長期持股的投資者。



工業富聯首次公開發行總數量為19.69億股，主承銷商是中國國際金融股份有限公司，初始戰略配售發行數量為5.9億股，占發行總數量的30%，網下初始發行數量為9.65億股，約占扣除初始戰略配售數後發行數量的70%，網上初始發行量為4.13億股，約占扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%，這次發行價格為每股人民幣13.77元。



從客戶端來看，說明書揭露，工業富聯的主要客戶（按字母排序）包括Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為（Huawei）、聯想（Lenovo）、NetApp、Nokia、nVidia等，前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。



從營收來看，去年度工業富聯營收人民幣3545.43億元，比前年2727.12億元成長30%，去年歸屬母公司業主淨利158.67億元，較前年143.65億元成長10.45%。去年每股基本純益0.95元。（編輯：蘇志宗）1070527