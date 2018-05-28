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川金會似復活 台股走勢偏多

發稿時間：2018/05/28 08:40

最新更新：2018/05/28 08:40

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（中央社記者江明晏台北28日電）「川金會」似乎起死回生，法人看好，將對國際與亞洲股市帶來正向表現，台股25日收在10942.3點，小漲5.37點，投顧認為，台股走勢偏多，但預料靠近11000點附近震盪將會較大。

美股漲跌互見，受到地緣政治議題影響，加上能源股因油價重挫而走弱。

道瓊工業指數終場下跌58.67點，或0.24%，收在24753.09點；標準普爾500指數下跌6.43點，或0.24%，收在2721.33點。以科技股為主的那斯達克指數上漲9.425點，或0.13%，收在7433.854點。

市場對原油產量增加的預期加深，導致油價重挫，衝擊能源股表現，加上歐洲政局騷亂等影響，歐洲股市25日也是漲跌互見。

台股加權指數25日收在10942.3點，小漲5.37點，漲幅0.05%，成交值新台幣1279.01億元。

外資及陸資25日賣超8.07億元，投信賣超2.17億元，自營商買超4.98億元。三大法人合計賣超5.26億元。

美國總統川普24日宣布取消6月12日與北韓領導人金正恩在新加坡的峰會，24小時之內峰迴路轉，又說川金峰會仍可能依照原計畫進行，如今他持續對川金峰會抱持樂觀態度。

法人預期，川金會起死回生，將對國際股市與亞洲股市帶來正向表現。

日盛投顧表示，台股站回到5日均線之上，短線強度增強，方向上則沿10日均線緩步墊高，短、中、長期均線多頭排列，走勢偏多。但11000點附近為3月以來中線套牢區，預料靠近11000點附近震盪將會較大。（編輯：楊玫寧）1070528

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