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電子股點火 台股蓄勢挑戰11000點

發稿時間：2018/05/28 11:09

最新更新：2018/05/28 11:09

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（中央社記者江明晏台北28日電）歐美股市漲跌互見，「川金會」起死回生有望，法人看好對國際股市影響正向，台股今天受惠被動元件族群等電子股點火走揚，指數最高來到10999點，叩關「萬一」行情。

約10時40分，台股加權指數來到10985.04點，上漲42.74點，成交值新台幣706.59億元。各類股族群漲跌互見，電子、金融類股上漲。

蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電盤中下跌0.5元，至228元，跌幅逾0.22%，大立光上漲75元，至4070元，漲幅逾1.88%，鴻海上漲1.8元，至88.3元，上漲2.08%。

近期漲勢凌厲的被動元件族群股價再度點火，立隆、台嘉碩、光頡、立敦、今展科、鈺邦、蜜望實、達方今天均攻上漲停，分別來到76.3元、24.8元、55.7元、53.3元、23.9元、74.8元、51.6元、66.1元。

針對積層陶瓷電容（MLCC）還會缺多久，被動元件大廠華新科認為是「看不到隧道的盡頭」，設備交期已談到2020年，華新科股價今天大漲，盤中至356.5元，上漲16.5元，漲幅近5%，成交值躍升台股第一。

奇力新擬發行新股股份轉換取得美磊100%股權，股價今天雙雙表態，奇力新攻上漲停板163元，但未鎖住，美磊上漲10.5元，再創歷史新高價115.5元。

中華電信傳出將投資120億元興建桃園市創新研發中心，早盤帶量勁揚近2%，至112.5元。

日盛投顧分析，5月22日帶量長黑高點11034點尚未突破，且11000點附近為中線套牢區，預料靠近11000點附近震盪將會較大，但低檔月線上揚角度增加，中線多方結構逐漸強化，走勢偏多。（編輯：楊玫寧）1070528

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