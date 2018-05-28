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iPhone傳明年跟進多鏡頭 鏡頭廠股漲

發稿時間：2018/05/28 11:36

最新更新：2018/05/28 11:36

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）華為推出的三鏡頭手機P20 Pro熱銷，讓三鏡頭手機熱度升溫，市場傳出蘋果明年將推出搭配3D感測的三鏡頭手機，激勵蘋果鏡頭主要供應商大立光及玉晶光勁揚。

智慧手機走向「多鏡頭」趨勢確立，對光學鏡頭廠是絕對的利多，儘管智慧手機成長趨緩，但鏡頭需求量則持續成長，台廠包括大立光、玉晶光二大「主供部隊」及新鉅科、光燿科等都將受惠。

今天玉晶光開高走高，早盤股價一度來新台幣481元高點，續創波段高點，創下去年9月以來新高價。股王大立光也在利多激勵下股價以4035元上漲40元開出，早盤最高來到4115元，漲幅超過3%。新鉅科盤中漲幅也超過3%，光燿科則維持在平盤附近震盪。

市場傳出，蘋果明年推出的iPhone可能採後置3D感測模組來呈現擴增實境（AR）影像，其中飛時測距（ToF）為主要感測技術。外資最新報告指出，蘋果將以三鏡頭取代ToF技術，大立光等台廠有機會受惠。

市場普遍預期蘋果將於2019年下半年推出配備三顆主攝像頭的智能手機，搭載1200萬像素及光學穩定器（OIS），預料AR呈像成為iPhone主要規格的機率高，有機會採用三鏡頭呈像，包括二顆相機鏡頭運用立體視覺技術，及一顆長焦距鏡頭進行變焦。

大立光除了蘋果iPhone的既有穩固訂單外，近年積極拓展中國大陸手機品牌訂單也見到逐年成長的趨勢，另外大立光近來傳出拿下三星訂單，預計下半年開始供貨，為大立光全球布局的藍圖補上最後一塊拼圖，今年整體營運依舊值得期待。

玉晶光切入華為供應鏈，同時蘋果iPhone訂單有機會從前鏡頭擴展到後鏡頭，在本身產品良率逐步改善挹注下，在4月單月淡月下，每股獲利仍繳出0.88元的亮眼成績單。緊接著即將進入客戶拉貨期，迎接下半年旺季，玉晶光後勢表現同樣具想像空間，吸引三大法人積極卡位，買超力道明顯轉強。(編輯：陳永昌)1070528

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