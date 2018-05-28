/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票陳偉殷川金會布吉納法索

民進黨台北市長人選 選對會建議徵召姚文智

>rss

微軟亞太技術年會連3年來台 估30萬人參與

發稿時間：2018/05/28 12:12

最新更新：2018/05/28 12:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者吳家豪台北28日電）微軟亞太技術年會今天起至30日在台北登場，是微軟自2016年起連續三年在台舉辦這場盛會，微軟預估，今年透過現場直播，三天活動將吸引約30萬人參與，推動生態系的提升。

由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的DevDays Asia 2018亞太技術年會28日至30日在台北舉行，重現美國微軟年度最大開發盛會Microsoft Build大會的內容，並聚焦人工智慧（AI）、資料分析及Microsoft智慧生產力平台三大主題。

台灣微軟總經理孫基康於活動起跑記者會致詞表示，透過此次亞太技術年會，希望讓台灣能夠服務亞太區眾多開發者；他更預估，透過現場直播，活動三天將吸引約30萬人參與。

孫基康說，數位轉型未來30年對台灣經濟貢獻將相當可觀，據研調機構估計，至2021年前，數位轉型將為台灣GDP（國內生產毛額）增加新台幣4000億元，且每年GDP成長率將提升0.5個百分點，而驅動數位轉型的核心正是開發者。

孫基康強調，經濟部長沈榮津對微軟期望很高，微軟也期待雙方合作可以帶動生態系的提升，進一步帶動台灣產業鏈的提升。

微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長柯睿杰（Alain Crozier）說，微軟在台設立物聯網創新中心與AI研發中心，除了刺激經濟成長，也希望協助打造台灣人才庫，並透過AI等技術提供身心障礙人士更多協助。

柯睿杰指出，隨著AI發展進程加速，微軟看到亞太地區在研發人才、資料數據及新興科技接受度等方面的多樣機會；微軟將持續推動跨平台互通、開放規格與開放計畫，加速全球技術交流，協助在地開發者取得最新資源。(編輯：陳永昌)1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP