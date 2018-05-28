微軟亞太技術年會連3年來台 估30萬人參與

（中央社記者吳家豪台北28日電）微軟亞太技術年會今天起至30日在台北登場，是微軟自2016年起連續三年在台舉辦這場盛會，微軟預估，今年透過現場直播，三天活動將吸引約30萬人參與，推動生態系的提升。



由經濟部工業局指導、台灣微軟主辦的DevDays Asia 2018亞太技術年會28日至30日在台北舉行，重現美國微軟年度最大開發盛會Microsoft Build大會的內容，並聚焦人工智慧（AI）、資料分析及Microsoft智慧生產力平台三大主題。



台灣微軟總經理孫基康於活動起跑記者會致詞表示，透過此次亞太技術年會，希望讓台灣能夠服務亞太區眾多開發者；他更預估，透過現場直播，活動三天將吸引約30萬人參與。



孫基康說，數位轉型未來30年對台灣經濟貢獻將相當可觀，據研調機構估計，至2021年前，數位轉型將為台灣GDP（國內生產毛額）增加新台幣4000億元，且每年GDP成長率將提升0.5個百分點，而驅動數位轉型的核心正是開發者。



孫基康強調，經濟部長沈榮津對微軟期望很高，微軟也期待雙方合作可以帶動生態系的提升，進一步帶動台灣產業鏈的提升。



微軟資深副總裁暨大中華區總裁兼執行長柯睿杰（Alain Crozier）說，微軟在台設立物聯網創新中心與AI研發中心，除了刺激經濟成長，也希望協助打造台灣人才庫，並透過AI等技術提供身心障礙人士更多協助。



柯睿杰指出，隨著AI發展進程加速，微軟看到亞太地區在研發人才、資料數據及新興科技接受度等方面的多樣機會；微軟將持續推動跨平台互通、開放規格與開放計畫，加速全球技術交流，協助在地開發者取得最新資源。(編輯：陳永昌)1070528