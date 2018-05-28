/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票陳偉殷川金會布吉納法索

民進黨台北市長人選 選對會建議徵召姚文智

>rss

連日高溫 沈榮津：供電壓力較大但沒有問題

發稿時間：2018/05/28 13:11

最新更新：2018/05/28 13:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者潘姿羽台北28日電）全台悶熱高溫，經濟部長沈榮津今天坦言，近日溫度不斷上升，供電壓力比較大，但目前沒有缺電問題；被問及核二2號機是否盡快再轉，以供調度，他表示：「尊重原能會。」

連日高溫讓用電量跟著飆升，今天用電量未到尖峰時段就衝上3530萬瓩，上午約11時30分，全台用電量再創歷年5月新高。台電預估今天的尖峰備轉容量率為4.01%，亮供電警戒橘燈。

沈榮津今天出席亞太技術年會記者會，會後受訪談供電議題，他表示，高溫不斷上攀，來到36、37甚至38度，供電壓力確實較大，但目前電力仍是夠的，並沒有缺電，只是整個備轉容量比較低，萬一有機組突然故障，電力調度會比較困難，因此請台電把電力系統照應好做為眼前的優先事項。

現階段備轉容量率多有4%以上，媒體追問，月底前會不會限電？沈榮津說明，備轉容量率1%約等於36萬瓩，而4%的備轉容量率意即有近150萬瓩的可調度發電，約是1部核能機組（約100萬瓩）加上1個火力機組（約50萬瓩），顯見目前電力供應是夠的，沒有缺電問題。

停機超過600天的核二2號機組今天也進入第5次審查，由於核二2號機裝置容量達98.5萬瓩，若能加入供電行列，可讓備轉容量率增加超過2個百分點，審查情況備受關注。

沈榮津對此表示，會尊重原能會決定，並且全力配合，唯有經原能會通過、認為整個核能安全沒有問題，才會按照規定來運轉。（編輯：林孟汝）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP