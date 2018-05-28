立委籲調降證交所手續費 金管會要研議

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）台灣證券交易所以及期貨交易所近年獲利亮眼，立委呼籲當證券周邊事業獲利達一定程度時，應調降手續費讓股民有感，不過，金管會主委顧立雄表示，會比較各國情況再研議。



金融監督管理委員會主委顧立雄今天陪同立法院財政委員會考察台灣證券交易所股份有限公司、台灣期貨交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心近3年度營運績效。



民主進步黨籍立委施義芳指出，台股上萬點這麼久，但散戶實際獲利有限，而交易所等獲利逐年攀升，適時的回饋給投資人是有必要的，且回饋社會的部分應該超過新台幣1億元。



中國國民黨籍立委曾銘宗表示，證交所、期交所近年獲利亮眼，然而，民股持股交易所超過56%、持股期交所超過80%，等於賺的錢大多都被民股分走了，櫃買中心因為是財團法人制，比較沒有這樣的問題，呼籲期交所及證交所獲利除應大幅回饋社會做公益外，金管會應該研議當證券周邊事業獲利達一定水準時，就應該調降手續費，讓投資人更有感。



證交所公布2013年至2016年稅後盈餘介於11.9億元至18.4億元間，每股盈餘約1.76元至2.86元，去年證交所獲利暴增至28.5億元，每股盈餘4.11元，預計配發現金股利2.5元，為30年來最高。至於期交所近3年稅後盈餘都超過20億元，每股盈餘介於7.05元至8.56元。



對於立委呼籲調降手續費，讓投資人更有感，顧立雄說，金管會會比較主要市場的手續費收取情況，之後再做研議，且要思考若台灣資本市場的手續費已經很低時，之後是否還有調降的空間。



同時，顧立雄也表示，手續費調降已經不是第一次討論，每次討論到這議題時，證券商都不是非常認同，因為調降手續費的消息一出來後，投資人都會向券商再要求調降手續費回饋給金融消費者，對證券商來說手續費調降等於是過水。



他進一步說，與其調降手續費，不如推動權證、選擇權等證交稅的稅負優惠，進而帶動市場交易增加，以助證券商獲利表現；另外，證券商其實是希望交易所等單位對於相關補助能夠到位。



顧立雄表示，目前正推動逐筆交易，這部分涉及到交易所對規模大小不一的證券商補助認定，將透過差異化補助的方式協助證券商推動逐筆交易，即大型證券商因為資源較充沛，補助需求未如小型證券商殷切，因此，交易所對中小型券商的補助會較多。



券商公會理事長簡鴻文曾在3月指出，逐筆交易對於券商的資本支出負擔加重，除了增設資訊設備外，後續在資訊服務費及連線費等維持費用也將大增，簡鴻文分析，光是連線需求就可能自目前的8M提高至40M，對中小型券商可能負荷不了，需要主管機關幫忙。



此外，顧立雄也表示，如果說股市上萬點有感，是要像民國70年代時，全民瘋台股，人手一張股票，「我會說那是非常不健康的市場」。



他說，目前資本市場有一定的自然戶以及法人戶，且隨著商品的多元化後，有些人可以買基金、有些人可以定期定額買股票，或者有些人可以從事衍生性金融商品，這樣才是健全的市場。（編輯：林孟汝）1070528