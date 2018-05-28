台股11000點前止步 國巨重登千元創新高價

（中央社記者江明晏台北28日電）電子股點火，台股今天走揚，國巨再攻上千元大關，創新高價1065元，帶動被動族群多檔漲停，大盤指數最高來到10999點，但終場收在10987.77點，11000點關卡前止步。



歐美股漲跌互見，川金會起死回生有望，法人預期，將對國際股市與亞洲股市帶來正向表現。



台股加權股價指數今天終場上漲45.47點，收在10987.77點，漲幅0.42%，成交值新台幣1393.71億元。



近期漲勢凌厲的被動元件族群股價再度點火，國巨今天盤中股價不僅重回1000元關卡，還攻上漲停鎖住，股價達1065元，再創上市以來新天價。



華新科股價今天大漲，收373.5元，上漲33.5元，逼近漲停，成交值躍升台股第一。



奇力新擬發行新股股份轉換取得美磊100%股權，股價今天雙雙漲停，奇力新收漲停板163元，美磊漲停，創歷史新高價115.5元



立隆、大毅、禾伸堂、台嘉碩、光頡、立敦、今展科、鈺邦、蜜望實、達方等多檔被動元件，今天均攻上漲停。



蘋概股三巨頭漲跌互見，台積電下跌1.5元，收227元，跌幅逾0.66%，大立光上漲90元，收4085元，漲幅逾2%，鴻海上漲2.3元，收88.8元，上漲2.66%。



國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天出量，有利多方上攻，近期OTC量能優於大盤，顯示中小型股成為活蹦亂跳的投資標的，但11000點大關暫逢壓力，後續量能需維持如同今日的大量，才有利繼續攻擊。（編輯：黃國倫）1070528