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新移民法挨批搶飯碗 國發會：不影響國人

發稿時間：2018/05/28 16:19

最新更新：2018/05/28 16:19

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（中央社記者潘姿羽台北28日電）國民黨立院黨團今天舉行記者會，批新經濟移民法是製造更多廉價外勞搶飯碗，國發會隨即駁斥，引進中階產業技術人力須符合薪資門檻與工作資格要件，不會影響國人就業與薪資。

國發會推動新經濟移民法，盼補足台灣中階人力缺口，適用對象涵蓋外國專業人才、中階技術人力、投資移民，以及海外國人與其後代。

國民黨立院黨團今天批評，新經濟移民法不只無助於延攬國外專業白領人才，反而會引進更多藍領外勞，是披著糖衣的假移民法。

國發會下午隨即發布新聞稿駁斥此說法，直指據草案規劃，若要引進外國中階技術人力，必須符合薪資門檻與工作資格要件；以中階產業技術人力而言，薪資門檻初步規劃參考「技術員、助理專業人員、技藝有關及機械設備操作人員」平均總薪資第70分位、41393元的水準，也將訂定產業別配額及總量管制，並須是明確缺工的產業，雇主才可提出需求，因此不會影響國人就業機會與薪資水準。

國發會也說明，政府今年2月8日實施外國專業人才延攬及僱用辦法，加強延攬外國特定專業人才，新經濟移民法則進一步放寬一般專業人才的工作資格條件，此外也持續推動相關留才措施，如優化稅制及強化員工獎酬工具、提升學研人才獎勵等，多路併進，希望能充裕國內產業發展所需人才與人力。（編輯：楊凱翔）1070528

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