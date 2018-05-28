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報稅系統不順主任恐提前退休 財政部否認

發稿時間：2018/05/28 17:15

最新更新：2018/05/28 17:15

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（中央社記者蔡怡杼台北28日電）財政部次長蘇建榮表示，針對報稅系統傳出當機無法申報，及財政資訊中心主任恐提前退休，經確認後，證實沒有這回事。

財政部政務次長蘇建榮今天召開記者會，對外說明報稅系統操作相關問題。

蘇建榮指出，綜所稅申報過程中難免會有狀況，財政部接獲反映，有民眾使用WIN10系統申報過程中，出現當機及列印等問題。經了解後發現，報稅系統沒問題，民眾在財政部協助下，已順利完成申報。

蘇建榮強調，媒體報導指出報稅系統當機，這消息容易造成社會誤解，他特別澄清，這是民眾個人電腦設定問題。

財政部說明，有關吳小姐反映WIN10系統報稅出現的當機及列印問題，主因當事人安裝程式時，不是使用管理者權限；至於列印的收執聯畫面過小問題，主因當事人畫素調太高。財政部呼籲民眾使用WIN10系統報稅時，一定要用管理者權限下載程式。

另外，還有楊小姐反映下載元件失敗的問題，財政部指出，主因是民眾下載不完整，在財政部建議移除原下載元件，並重新下載後，已可順利申報綜所稅。

媒體報導財政部財政資訊中心主任恐因報稅系統出包提前退休，蘇建榮說，媒體報導非事實，財政部長許虞哲也強調沒有這回事，外界不用多加揣測。

蘇建榮說，民眾報稅過程中，若有任何問題歡迎提出，將可做為財政部明年報稅時改進的參考。

蘇建榮表示，綜合所得稅一年稅收近新台幣5000億元，是國家重要稅收項目之一，申報期間截至5月31日24時。目前已有8成納稅義務人申報綜合所得稅，呼籲剩餘2成尚未申報的納稅義務人如期完成申報。

根據財政部統計，截至107年5月27日，106年所得稅申報已完成申報496萬件數，約占全部應申報件數的8成，而採已網路申報案件為314萬戶，占已經申報件數的63%。（編輯：張良知）1070528

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