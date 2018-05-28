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遠傳攜手台達電 推動太陽能行動基地台

發稿時間：2018/05/28 17:47

最新更新：2018/05/28 17:47

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（中央社記者江明晏台北28日電）遠傳電信每年採購金額超過350億元，今天宣布將與台達電合作推動「行動基地台太陽能計畫」，首座太陽能示範站設於雲林二崙，未來3年將攜手供應商角逐永續商機。

遠傳今天舉辦「攜手永續 共創美好供應商大會」，多達165家的供應商與會，會中遠傳分享永續作法，更邀請供應商加入遠傳CSR活動。

遠傳重視環境永續，也宣布將永續成績納入未來供應商評量標準，在未來3年將與台達電、綠色生產力基金會、中興電工等廠商，針對節能、環境創新等面向共同合作，未來期望更多的供應商響應，發展更多的永續商機。

遠傳電信總經理李彬表示，遠傳每年採購金額超過350億元，與超過1000家的供應商有業務往來，因此遠傳相當重視供應商管理，視供應商管理為企業永續風險管理的一環，遠傳也將逐年提高綠色採購的比例，希望更多供應商能提供對環境衝擊小的產品。

遠傳表示，響應國家綠色能源政策，發揮善用空地鐵塔型基地台的理念，將與台達電合作推動「行動基地台太陽能計畫」，將首座太陽能示範站設於雲林二崙，也同步安裝先進高效能的直流供電系統，轉換率全球領先高達98%，同時設有警報機制，可即時通報異常狀況，迅速掌握問題並恢復發電。

未來，遠傳也將陸續攜手供應商，發揮資通訊核心能力，共同發展再生能源計畫，以具體行動支持國家綠能政策。

李彬表示，今年起遠傳與台達電合作的環境創新方案只是個開始，未來遠傳將攜手更多供應商共同朝向永續發展的方向前進。（編輯：林沂鋒）1070528

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