可口可樂125年首推酒類飲料 日本獨賣

飲料大廠可口可樂28日在日本推出歷來第一款酒類飲品「檸檬堂」。（圖取自日本可口可樂網頁www.cocacola.co.jp）

（中央社東京28日綜合外電報導）飲料大廠可口可樂（Coca-Cola）今天在日本推出歷來第一款酒類飲品，一種檸檬口味的氣泡調酒，打算搶搭這一波在日本買氣上漲、尤其受年輕女性喜愛的Chu-Hai氣泡酒熱潮。



法新社報導，來自美國的可口可樂儘管在1970年代曾涉入酒類業務，可口可樂日本分公司總裁賈杜諾（Jorge Garduno）說，這是可口可樂公司125年歷史上一次「獨特」的嘗試。



從今天起，消費者在日本南部的九州就能買到三種名為「檸檬堂」的飲料，酒精含量分別是3%、5%、7%。每罐350毫升，售價150日圓（約新台幣41元）。



可口可樂日本分公司發言人對法新社表示：「在這個地區規模可觀的市場上，這是先導計畫。」但他拒絕透露這款產品是用哪一種烈酒調成，因為配方高度保密。



根據公司網站，可口可樂的產品開發人員在造訪日式居酒屋之後，發現檸檬口味的飲料非常受歡迎，因此得到靈感。



可口可樂這次涉足日本高度競爭的氣泡酒市場，幾個日本大公司如三得利、麒麟、朝日都在貨架上占有主流地位。



在美國及其他先進國家市場，消費者因為健康因素正逐漸少喝含糖飲料，這項創舉被視為可口可樂在汽水之外嘗試產品多元化的一環。不過總裁賈杜諾表示，並不打算在日本以外的地方販售這款酒類飲料。（譯者：林宏翰/核稿：林治平）1070528