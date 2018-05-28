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是否放高溫假 工商團體：政府應三思

發稿時間：2018/05/28 19:12

最新更新：2018/05/28 19:31

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勞動部長許銘春28日說，是否放高溫假會想一想，全國商總理事長賴正鎰認為，政府應三思而行，不要再增加企業很多成本。（中央社檔案照片）勞動部長許銘春28日說，是否放高溫假會想一想，全國商總理事長賴正鎰認為，政府應三思而行，不要再增加企業很多成本。（中央社檔案照片）

（中央社記者朱則瑋台北28日電）勞動部長許銘春今天說，是否放高溫假會想一想，全國商總理事長賴正鎰認為，政府應三思而行，不要再增加企業很多成本，現在多數勞工都在有空調地方工作，影響根本不大。

時序逐漸進入夏季，各地氣溫屢創新高，根據中央氣象局觀測，昨天一天，台北、台中、板橋及金門的高溫都創下各測站有紀錄以來5月高溫新紀錄，台北高溫更飆到攝氏38.2度。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會進行專題報告並備詢，許銘春在會前接受媒體聯訪，媒體詢問其他國家似乎有高溫放假情況，勞動部是否有相同規劃措施。許銘春表示，目前還沒有考慮，但這是個好問題，「我們來想一想」。

全國商業總會理事長賴正鎰指出，多數勞工都在辦公室裡工作，有冷氣及空調，高溫問題其實影響不大，只有農民比較可能有影響，政府推動一例一休等法案，已經大大增加企業成本，不要管太大，繼續增加企業負擔，這樣最終只會反映到物價漲跌，應三思而行。

賴正鎰說，台灣氣候這麼多年來都沒有這個問題，頂多正中午比較熱一下子，勞工或雇主會自己想辦法調整工作時間因應，政府不需要干涉太多。

全國工業總會秘書長蔡練生則認為，現在還沒有具體措施，不便表示反對或支持，但假設要推動高溫假，也不應該一體適用，要根據行業、時間訂出規範，並告知是否為給薪假，因為很多勞工都在室內工作，有空調冷氣，就算溫度再高也沒有差別。（編輯：趙蔚蘭）1070528

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