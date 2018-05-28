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搶搭電動車商機 歐洲首座大電池廠有譜

發稿時間：2018/05/28 20:58

最新更新：2018/05/28 21:16

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瑞典電池公司Northvolt，打算在瑞典北部興建歐洲第一座大規模的電池工廠。（Northvolt提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年5月28日瑞典電池公司Northvolt，打算在瑞典北部興建歐洲第一座大規模的電池工廠。（Northvolt提供）中央社記者林育立柏林傳真　107年5月28日

（中央社記者林育立柏林28日專電）電池是電動車的心臟，瑞典電池公司Northvolt得到德國工業集團西門子（Siemens）的奧援，近期將在瑞典北部興建歐洲第一座大規模的電池工廠。

Northvolt執行長卡爾森（Peter Carlsson）25日在慕尼黑表示，汽車的電動化將帶動鋰電池的需求，Northvolt預計2019年底試產，2020年量產，到2023年產能將達32GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時），相當於40萬輛電動車所需的電池。

卡爾森說，這座電池廠利用瑞典低廉的電價，搭配歐洲的自動化生產技術，將可與亞洲的競爭者一較長短。屆時，電池芯的設計、生產、售後服務和回收，將採用西門子的數位工廠技術。

目前歐洲生產的電動車，主要從韓國的樂金化學（LG Chem）、三星公司（Samsung）、中國的寧德時代新能源科技公司等亞洲廠商進口電池芯，再組裝成電池模組。

歐洲沒有本土的電池芯廠商，等於汽車工業將核心競爭力拱手讓人，一直讓歐洲聯盟執行委員會和德國政府相當緊張。

Northvolt合作的夥伴包括瑞典國營的大瀑布電力公司（Vattenfall）、丹麥維斯塔斯風力系統公司（Vestas）、福斯汽車集團（Volkswagen）旗下的瑞典卡車製造商斯堪尼亞公司（Scania），未來生產的電池也可供貨給西門子。（編輯：郭中翰）1070528

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