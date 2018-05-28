義大利政局混亂 歐股午盤走低

（中央社巴黎28日綜合外電報導）受到義大利政局混亂影響，歐洲股市和歐元今天午後走低。



分析師說，投資人擔心義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）任命前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）為過渡時期總理，最終可能仍無法避免歐元區爆發危機。



法蘭克福和巴黎股市今天午盤都下滑。倫敦股市休市。



法蘭克福DAX 30指數下挫0.15%，來到12919.02。



巴黎CAC 40指數下挫0.39%，來到5520.67。



米蘭股市今天走勢震盪，FTSE Mib指數開盤大漲將近2%，午盤轉為下挫1.86%，來到21981.98點。



馬達雷拉否決薩佛納（Paolo Savona）任命案，激怒了反體制的「五星運動」（Five Star Movement）和極右派「聯盟黨」（League），並使他們提名的新總理孔蒂（Giuseppe Conte）放棄籌組新政府。



義大利政治、憲政陷入動盪，提前大選似乎無可避免。



貝倫堡（Berenberg）分析師史密丁（Holger Schmieding）指出，馬達雷拉「表明他不允許任何可能使義大利邁向與歐洲聯盟嚴重衝突，並可能危及義大利歐元區會員身分的政策」。（譯者：陳政一）1070528