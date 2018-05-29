核二廠重起再審 新北呼籲安全第一

原能會28日審查核二廠2號機再轉案，要求台電書面答覆相關問題。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊網頁tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者林長順新北29日電）原能會昨天審查核二廠2號機再轉案，要求台電書面答覆相關問題。新北市核安委員會今天表示，請原能會盡監督及把關之責，不要急躁同意核二廠2號機再起動，市民要的是安全。



行政院原子能委員會審查核二廠2號機再轉案，昨天到現場視察並舉行會議，會後表示，審查小組對於新設預警系統等2個問題待釐清，將要求台電書面答覆，確認所有問題釐清才會同意再轉。



新北市核能安全監督委員會指出，新北市原則上尊重專業審查結果，但請原能會要確實及謹慎審查每個環節，一定要確保安全無虞，並加強資訊公開，切勿急躁，以免重蹈第1次重起的覆轍。



新北市核安委員會並籲請電業主管機關經濟部，核二重起務必考量安全，並請原能會務必做好把關的工作，勿辜負全體國人的付託。



新北市核安全委員會主任委員李四川強調，重起核二廠2號機雖可暫時紓解電量供應上的燃眉之急，但用過的核燃料處置問題及台灣整體電力供應規劃，才是核能議題最需要被關心與重視的問題，台電及中央政府應務實檢討整體能源規劃、積極尋找核廢料的解決之道。（編輯：梁君棣）1070529