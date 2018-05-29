憶亡父吳清友 誠品吳旻潔:去年是心痛的一年

（中央社記者江明晏台北29日電）誠品生活股東會今天登場，創辦人吳清友去年7月病逝，女兒吳旻潔首度以董事長身分召開股東會，她表示，去年是心痛的一年，但也學習站在巨人肩膀上重新遠眺。



吳旻潔今天召開股東會，一開頭就表示，2017年是心痛的一年，因為創辦人吳清友離開，但她和全體員工也學習站在巨人肩膀上，重新遠眺。



隨後，吳旻潔向股東說明過去沿革與後續展望，2009年計畫將誠品生活獨立IPO就是吳清友的構想，因為意識到要布局走出台灣，除了拓點香港，也將大陸一線與二線城市視為目標，誠品生活堅持深化「創意經濟的全平台」策略定位，並以複合通路、結合零售、閱讀與餐旅，著眼「文化觀光」的營運模式。



她說，吳清友曾說21世紀是觀光的世紀，台灣與文化觀光產業密不可分，希望將文化資源轉換成觀光資源，提供所有民眾與消費者體驗有形與無形的文化活動。



通路部分，截至去年底，誠品生活海內外營業據點共計45家，總經營面積約8萬8000坪。



她指出，誠品上市後5年時間，在香港展了3家店，去年下半年開始漸入佳境，2015年蘇州誠品在強敵環伺下持續成長，2016年進軍上海，雖還不能開業，但仍希望努力克服僵局，與房東繼續洽談。



財務表現方面，誠品生活去年合併營收較前一年度成長0.4%，達新台幣42.77億元，去年毛利率45%，營業利益率9.2%，稅後純益率9.9%，稅後淨利4.23億元，較前一年微幅成長0.5%，每股稅後盈餘(EPS)8.92元。（編輯：郭萍英）1070529