/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆姚文智木村拓哉

吳茂昆請辭教育部長獲准 行政院證實

>rss

技術轉移爭端 美中在WTO打口水戰

發稿時間：2018/05/29 10:50

最新更新：2018/05/29 10:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社日內瓦28日綜合外電報導）美國和中國駐世界貿易組織（WTO）大使今天就美國總統川普指控中國竊取美國智慧財產一事脣槍舌戰，這項議題已導致兩起訴訟案，且白宮計劃對中國商品祭出巨額懲罰性關稅。

路透社報導，美國駐WTO大使施丹（Dennis Shea）表示，「強迫技術轉移」對試圖進入中國快速成長市場的企業來說，經常是不成文的規定，尤其是他們的合作夥伴是中國國營或國家機關主導的企業。

他表示，中國的許可與行政規定，迫使那些有意做生意的外資企業分享技術，而政府官員可以利用模糊的投資規定提出技術轉移要求。

根據路透社取得的施丹談話內容副本，施丹告訴WTO爭端解決機構：「這不是法律規定。實際上，正是中國的法律助長這種強迫行為。」

「基本上，中國已決定就自身的產業政策，採取系統性、由國家主導、非市場手段尋求其他WTO會員國尖端技術的作法。」

施丹表示，這對外資來說是雙輸的主張，不只是美國投資人而已。中國的政策持續不受約束的話，所有國家都會發現他們的競爭力遭到侵蝕。

川普先前指控中國竊取美國智慧財產，揚言對500億美元中國商品課徵懲罰性關稅，美中雙方也就這項指控向WTO申訴。

中方斷然駁斥美方的批評。中國駐WTO大使張向晨表示：「中國沒有強迫技術轉移這種事，」他還說，美方說法是一種「有罪推定」。

他說：「而事實是，這些監管舉措沒有要求外企技術轉移。」他表示，美國貿易代表署（USTR）未能提出任何證據，其中一些說法「純屬揣測」，並稱美國貿易代表署認為中國併購活動是當局的陰謀。

張向晨表示，技術轉移是正常的商業行為，美國是主要受益者，而中國的創新是受惠於「中國人民的勤奮及企業家精神、投資教育和研究、以及致力提升智慧財產保護」。

法律專家認為，華府的關稅措施與WTO規定相關，因此需要WTO的支持才能落實；中國則全盤拒絕這項關稅計畫並訴諸WTO行動阻止。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP