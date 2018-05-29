技術轉移爭端 美中在WTO打口水戰

（中央社日內瓦28日綜合外電報導）美國和中國駐世界貿易組織（WTO）大使今天就美國總統川普指控中國竊取美國智慧財產一事脣槍舌戰，這項議題已導致兩起訴訟案，且白宮計劃對中國商品祭出巨額懲罰性關稅。



路透社報導，美國駐WTO大使施丹（Dennis Shea）表示，「強迫技術轉移」對試圖進入中國快速成長市場的企業來說，經常是不成文的規定，尤其是他們的合作夥伴是中國國營或國家機關主導的企業。



他表示，中國的許可與行政規定，迫使那些有意做生意的外資企業分享技術，而政府官員可以利用模糊的投資規定提出技術轉移要求。



根據路透社取得的施丹談話內容副本，施丹告訴WTO爭端解決機構：「這不是法律規定。實際上，正是中國的法律助長這種強迫行為。」



「基本上，中國已決定就自身的產業政策，採取系統性、由國家主導、非市場手段尋求其他WTO會員國尖端技術的作法。」



施丹表示，這對外資來說是雙輸的主張，不只是美國投資人而已。中國的政策持續不受約束的話，所有國家都會發現他們的競爭力遭到侵蝕。



川普先前指控中國竊取美國智慧財產，揚言對500億美元中國商品課徵懲罰性關稅，美中雙方也就這項指控向WTO申訴。



中方斷然駁斥美方的批評。中國駐WTO大使張向晨表示：「中國沒有強迫技術轉移這種事，」他還說，美方說法是一種「有罪推定」。



他說：「而事實是，這些監管舉措沒有要求外企技術轉移。」他表示，美國貿易代表署（USTR）未能提出任何證據，其中一些說法「純屬揣測」，並稱美國貿易代表署認為中國併購活動是當局的陰謀。



張向晨表示，技術轉移是正常的商業行為，美國是主要受益者，而中國的創新是受惠於「中國人民的勤奮及企業家精神、投資教育和研究、以及致力提升智慧財產保護」。



法律專家認為，華府的關稅措施與WTO規定相關，因此需要WTO的支持才能落實；中國則全盤拒絕這項關稅計畫並訴諸WTO行動阻止。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070529