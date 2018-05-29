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區塊鏈技術 金管會兩措施監管

發稿時間：2018/05/29 11:09

最新更新：2018/05/29 11:09

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（中央社記者蔡怡杼台北29日電）金融監督管理委員會主委顧立雄表示，為利區塊鏈發展，金管會將與法務部協商，透過帳戶實名制以及自律組織兩大措施來管理。

民主進步黨籍立委余宛如今天將召開「區塊鏈金融發展」公聽會，期待藉由公聽會與外界意見交流，為台灣的區塊鏈發展劃出一個藍圖，也為現行關於ICO（首次代幣發行）和數位貨幣的規範訂出一個既能保護消費者、投資人且讓產業自由發展的框架。

對於台灣發展區塊鏈，顧立雄今天出席「以信託方式辦理安養社區投資、興建與營運及辦理都更」研討會受訪時指出，金管會與法務部協商後，將以實名制並透過自律組織兩大措施來監管，以利台灣區塊鏈發展。

顧立雄指出，所謂實名制，是指法幣與數位貨幣交換時，民眾的法幣帳戶須是實名制，也就是說，數位貨幣與法定貨幣交換時，使用者必須提供真名帳戶，且該帳戶須經銀行KYC（Know your customer，銀行確認客戶身分過程）。

台灣現行有兩家銀行從事比特幣等數位貨幣與法幣交換，包括玉山銀行和凱基銀行，顧立雄表示，目前從事數位貨幣與法幣交換的凱基銀行已做到實名制，而金管會尚未正式要求銀行一定要實名制，未來與法務部協商後，會再確認是否要對銀行正式要求。

區塊鏈是一種去中心化的分散式資料庫，透過集體維護讓區塊鏈裡面的資料更可靠，或是可以把它理解成是一個全民皆可參與的電子記帳本，一筆一筆的交易資料都可以被記錄，如比特幣等數位貨幣為使用區塊鏈技術的應用之一。（編輯：郭萍英）1070529

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