放寬員工獎酬股票課稅 工商團體持正面看法

（中央社記者朱則瑋台北29日電）立法院今天三讀修正通過產創條例部分條文，放寬員工獎酬股票課稅，全國商總理事長賴正鎰認為，對留才的確有幫助，但幫助不大；工商協進會理事長林伯豐則認為對留才會有正面效益。



產業創新條例原本規定，員工獎酬股票在新台幣500萬元限額內，在實際轉讓時，依轉讓時的價格計算課稅。立法院今天三讀修正通過產業創新條例，放寬員工獎酬股票課稅，條文修正後，將施行至108年12月31日止。



中華民國全國商業總會理事長賴正鎰表示，的確能間接提升員工所得，多少有獎勵作用，不過幫助有限，人才不會因為這樣留下來，最大影響還是在綜合所得稅，台灣缺的是優秀的高階人才，被國外挖角的也都是這些人，他們年薪大多在500萬元以上，會被課高所得稅，降低留在台灣的工作意願。



賴正鎰說，像是美國近來調降所得稅及企業稅，讓高階人才及企業願意留下來投資，這就非常值得參考，台灣所得稅稅率太高，就算放寬員工獎酬股票課稅，也是不痛不癢，效果有限，政府應從所得稅下手，才能真正留住人才。



中華民國工商協進會理事長林伯豐則指出，這是好事，對留才會有正面效益，企業絕對舉雙手贊成，其實企業本身就有相關留才方式，像是把員工部分薪水放在公司，等三年後才能領出，領出時公司會額外給10%到20%不等獎金，假使提早離職就沒有獎金可領，透過這種方式留住人才，現在政府願意放寬員工獎酬股票課稅，企業也會配合發放更多分紅給員工。（編輯：黃國倫）1070529