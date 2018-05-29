Computex受惠概念股 外資點名3大族群

（中央社記者吳家豪台北29日電）台北國際電腦展（Computex）將於6月登場，日系外資認為，投資人今年較關注的主題包括新款PC設計、物聯網應用、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）應用，相關概念股可望受惠。



2018年Computex將於6月5日至9日舉行，是資通訊產業最大的國際貿易展覽之一，今年參展廠商超過1600家，使用超過5000個攤位，整體規模與去年相近。



日系外資出具研究報告表示，Computex有別於過往以資通訊硬體為主，今年可望改頭換面，聚焦人工智慧（AI）、5G、區塊鏈（blockchain）、物聯網、創新與新創企業、電競與虛擬實境等6大主題，為供應鏈打造全球科技生態圈。



根據日系外資觀察，隨著PC品牌廠越來越注重產品組合與獲利，平均售價和毛利率較高的電競PC自然更受青睞，預期電競PC仍是今年Computex焦點，可能有更多介於1000美元到1500美元（約新台幣3萬元到4.5萬元）主流價位帶的產品推出，甚至會看到更多電競周邊。



針對物聯網應用，日系外資認為智慧家庭、智慧城市、智慧生產以及自駕車、車隊管理解決方案將在今年Computex搶占更多目光；長期而言，物聯網應用將透過5G基礎建設進一步提高效益。



日系外資看好Computex期間將為PC供應鏈帶來短期正面氛圍，特別是電競PC布局較多的廠商，推薦個股包括仁寶、群電、樺漢，投資評等皆重申「買進」，目標價分別為新台幣25元、67元、555元。(編輯：陳永昌)1070529