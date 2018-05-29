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Gogoro推出S2 補助後售價6.18萬元

發稿時間：2018/05/29 13:06

最新更新：2018/05/29 13:33

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Gogoro再推新車款，29日宣布推出Gogoro S2與Gogoro 2 Delight，扣除相關政府補助後，最低從新台幣6.18萬元及4.98萬元起。中央社記者田裕斌攝　107年5月29日Gogoro再推新車款，29日宣布推出Gogoro S2與Gogoro 2 Delight，扣除相關政府補助後，最低從新台幣6.18萬元及4.98萬元起。中央社記者田裕斌攝　107年5月29日

（中央社記者田裕斌台北29日電）Gogoro再推新車款，今天宣布以年輕人人生的第一台車為設計理念，推出Gogoro S2與Gogoro 2 Delight，扣除相關政府補助後，售價最低從新台幣6.18萬元及4.98萬元起。

Gogoro今天也同步推出限時優惠，凡自即日起至7月底止，購買Gogoro任一車款，只需699元即可享1年不限里程騎到飽，還加贈12個月「性能提升Sport Mode」體驗，若採最低月付899元綁約3年，就可以享受騎到飽方案。

Gogoro表示，從推出Gogoro 1系列成功引起話題、Gogoro 2系列上市走入大眾市場，至今已創造超過7萬台的智慧雙輪銷售佳績，成為史上最熱銷的電動機車；根據網路調查結果顯示，有將近55%的年輕人願意購買Gogoro成為人生的第一台車，顯見Gogoro已成為年輕世代心目中購車首選品牌。

Gogoro指出，S Performance是全系列車種中，最強調性能表現的車款，Gogoro S2動力核心搭載全新一代Gogoro G2-S馬達，極速可達時速90公里，從靜止加速到50公里只需要3.9秒，同時擁有110公里的超高續航力。

至於Gogoro 2 Delight除了更符合人體工學使用外，在車身尺碼上，擁有比一般小型機車更長的軸距，在每次慢速行駛及轉彎時帶給騎士更高、更安心的穩定性，採用12吋鋁合金輪圈，不僅座高相對降低，體型嬌小的騎士也能輕鬆騎乘。

針對近期車主頻頻反映的斷電事件，Gogoro資深行銷總監陳彥揚指出，內部估算約有200至300顆電池受到影響，與整體超過10萬顆在外流通電池相比，比例很低，由於電池在回到換電站時會將錯誤碼傳上雲端，後台將會持續掌握電池問題，並在兩週內完成回收更新。（編輯：郭萍英）1070529

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