吳旻潔談接掌誠品：感覺父親一直都在

（中央社記者江明晏台北29日電）誠品創辦人吳清友去年7月病逝，女兒吳旻潔今天首度以誠品生活董事長身分召開股東會，並宣布營運兩大策略，談及接棒至今的心路歷程，她表示，「感覺他(父親)一直都在」。



誠品生活股東會今天登場，創辦人吳清友去年7月病逝，女兒吳旻潔首度以董事長身分召開股東會，一開頭就向股東報告誠品過去沿革與未來展望，時間達30分鐘。



談及去年接棒誠品至今的心路歷程，吳旻潔會後受訪時表示，「很奇怪的是，我沒有覺得沒有他」，就像先前常常出差很忙一樣，只是沒遇上，感覺就像是他在做他的事。



遇上重要決策時，吳旻潔說，第一個反應也是想到「如果是他，他會怎麼想？怎麼做？」，她坦言，有些東西很確定知道答案，有些東西只能用揣測的，包含與經營團隊談到他時，感覺就好像他一直都在。



展望後續，吳旻潔說，父親常說「未來不是過去的延伸」，誠品將以兩大重點作為未來策略主軸，第一「創新既有營運模式」，第二、「積極研發個人化服務」。而在誠品書店的部分，也希望在華文出版閱讀話語權的部分有積極作為。



她說，首先「創新既有營運模式」，在創新店型的部分，會針對社會性、發展性、獲利性等3個指標來檢視，並汰弱塑強，因此關掉高雄大統店、開出花蓮店，都是資源配置的結果。但今年後續預計沒有關店計畫。



此外，吳旻潔也說，誠品生活要積極尋找文創品牌代理開發的機會，根據統計，台灣共有逾6.3萬家文創公司，其中85%的資本額低於500萬以下，認為這都是誠品生活機會，除了內容可創造差異化，也可以與業者共同面向海外市場。



對於海外市場的經營，吳旻潔說，誠品在海外市場的展店機會很多，但腳步與人力趕不上機會，因此會走向品牌授權、顧問經營模式。目前品牌授權已經有在談的案子，主要是誠品生活旗下品牌，預估2年左右可望開花結果。



她舉例，雖然誠品行旅目前仍虧損，但已是很多海外開發商邀約的對象。她也強調，誠品行旅目標在3年時間內轉虧為盈，去年誠品行旅住房率增加約10個百分點，目前最需要增加企業與商務客，改善營收結構，大陸與港澳占比50%，本地客25%，其他25%。



至於在積極研發個人化服務方面，吳旻潔說，目前海內外共有156萬名會員，整體會員營收占比達50%，台灣會員消費比非會員高了1.65倍，香港則高1.75倍，中國更高出3.25倍，因此會員經營非常重要。



過去在吳清友時代，誠品與科技的連結較少被提及，吳旻潔表示，未來會以新科技應用到零售上，包含社群、數位服務、會員經營等，這是誠品大型的「轉骨運動」也是後續中長期重要的競爭力，預估未來2至3年會有成果。



吳旻潔進一步說，新科技與數位化需要時間去努力，但牽涉到系統建置、資本支出、管理思維等，但如果這一塊沒有做的話，未來發展會受限。



但她強調，沒有把導入數位科技當成電商經營，畢竟現在說電商「血流成河」也不為過。而是透過數位服務，用好的數位工具把實體資源商品，用更方便的方式讓顧客參與，進一步尋求可能的商機。



在通路拓展部分，吳旻潔表示，今年第3季末預計於台北南西商圈、年底前於大陸深圳分別展開獨立大店，海外市場的部分，去年已成立誠品生活Japan株式會社，「很積極的在看」，2019年之後比較有餘裕來進行，而東南亞國家如馬來西亞等，也有在思考切入。



財務表現方面，誠品生活去年合併營收較前一年度成長0.4%，達新台幣42.77億元，去年毛利率45%，營業利益率9.2%，稅後純益率9.9%，稅後淨利4.23億元，較前一年微幅成長0.5%，每股稅後盈餘(EPS)8.92元，今天並通過配發現金股利7.56元。（編輯：黃國倫）1070529